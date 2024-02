Irene Schouten pakt dubbel goud: na 3 kilometer ook ploegenachtervolging gewonnen

De Nederlandse schaatssters hebben bij de WK afstanden in Calgary de wereldtitel op de ploegachtervolging veroverd. Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud kwamen tot 2.51,20 en waren daarmee sneller dan de teams van titelverdediger Canada en Japan.

Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse ploeg sinds 2021. Schouten werd toen wereldkampioen met Ireen Wüst en Antoinette Rijpma-de Jong. Voor Beune en Groenewoud is het de eerste wereldtitel op dit onderdeel. Het trio werd eerder in januari ook Europees kampioen.

De schaatssters grepen vorig jaar bij de WK naast de wereldtitel. Ze werden gediskwalificeerd omdat een stukje van de enkel van Beune niet goed bedekt was, wat volgens de reglementen moet. Hetzelfde trio had toen wel eerder de beste tijd geschaatst.