'Super Sepp' (8) zamelt geld in met sponsorloper Jeroen: "Het gaat beter met me"

Super Sepp en sponsorloper Jeroen van Veen liepen (en fietsten) vrijdag 10 kilometer om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Samen met familie en vrienden maakten zij een tocht van Spaarndam tot IJmuiden. Sepp had ook nog een kleine verrassing voor Jeroen.

"Het gaat beter met me dan vorig jaar. Daar word ik heel blij van. Ik vond vandaag heel leuk", zegt Sepp. Vrijdag is Sepp een rondje meegefietst met de bekende sponsorloper Jeroen van Veen, die al bijna een jaar lang dagelijks 10 kilometer rent om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum (PMC).

In januari 2023 kreeg Sepp de diagnose lymfeklierkanker. Na een periode van zware behandelingen werd hij eind december vorig jaar schoon verklaard. De opluchting is groot, maar Sepp moet nog wel herstellen van de behandelingen. Daarom zat hij vandaag achterop bij zijn vader op de fiets.

Kikathlon

De familie wil graag iets terugdoen voor het PMC. Van een eerdere inzamelactie 'bloeide Sepp al helemaal op', aldus zijn moeder Kim. In de zomer van 2023 nam 'team Super Sepp' deel aan de Kikathlon en haalde toen meer dan 28.000 euro op. De familie besloot Jeroens actie te steunen met het geld dat daarvan nog over is.

De drijfveer van sponsorloper Jeroen komt voort uit het verlies van zijn 4-jarige zoontje Kasper, die overleden is aan een hersentumor. "Het maakt me nog elke dag emotioneel om hiermee bezig te zijn", zegt Jeroen.