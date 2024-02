Amsterdamse appartementen twee dagen zonder water: "Het is gewoon onbewoonbaar"

Tientallen appartementen aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord hadden tussen woensdagavond tot vrijdag aan het eind van de ochtend geen stromend water. Het was dus niet mogelijk om de wc door te trekken, de afwas te doen, te koken of te douchen.

Het probleem ontstond woensdag rond 19.00 uur, volgens bewoners hadden er even daarvoor onderhoudswerkzaamheden aan de installatie plaatsgevonden. Het gaat om huurwoningen. Bewoners trokken meerdere keren bij de vastgoedeigenaar aan de bel, maar een oplossing liet lang op zich wachten.

Primitief

"Het is een beetje primitief", vertelde een gedupeerde. "We gaan met emmertjes de straat over om wat water te halen en het toilet door te kunnen trekken."

Een ander had net bij een buurtbewoner gedoucht. "Het is ook niet dat we eventjes geen water uit de kraan kunnen halen. We kunnen ook niet naar het toilet. Het is gewoon onbewoonbaar eigenlijk."

Rond 11.00 uur vanmorgen kwam er een gespecialiseerd bedrijf langs. De oplossing bleek eenvoudiger dan gedacht: na het opendraaien van twee afsluitknoppen had iedereen weer water.

Reactie

De vastgoedeigenaar zegt in een reactie tegen AT5 meteen na de eerste melding specialisten te hebben gestuurd. Het leek er aanvankelijk op dat een stroomstoring de oorzaak was, maar er bleek een 'achterliggend probleem' te zijn dat dus vrijdagochtend opgelost werd.

"We begrijpen de impact die een dergelijke situatie kan hebben op het comfort van onze bewoners en bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak dat zij hebben ervaren", meldt de vastgoedeigenaar. "We benadrukken dat we afhankelijk zijn van vakmensen voor het opsporen en oplossen van meldingen. We blijven ons inzetten om klachten zo snel en efficiënt mogelijk te verhelpen, en laten weten dat dit onze hoogste prioriteit heeft."