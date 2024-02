Honderden op de Dam na nieuws over dood Russische oppositieleider Navalny

Enkele honderden mensen hebben zich vanavond op de Dam verzameld vanwege de dood van Aleksej Navalny. De Russische oppositieleider is volgens persbureau Reuters in een Russische strafkolonie overleden, waar hij sinds 2021 zat.

Voor het Nationaal Monument staat een foto van Navalny met bloemen. De aanwezigen roepen in koor ‘spasibo’, wat in het Russisch 'bedankt' betekent. Op borden staat onder meer te lezen 'Don't give up' en 'Putin is a killer'.

"Ik ben zeer betrokken bij de oorlog", vertelt een medewerker van de Moscow Times op de Dam. "De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar voor mij is het wel duidelijk. Het heeft er alle schijn van dat Poetin hierachter zit."

"Ik was het niet compleet eens met wat hij deed", vertelt een man uit Moskou die sinds een jaar in Amsterdam woont. Hij vertrok uit Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne. "Ik had op enig moment mijn twijfels of hij als leider de oppositie kon laten slagen, maar nu voel ik me heel verdrietig. Het is verschrikkelijk dat dit kan gebeuren."

Navalny gold als een van de belangrijkste tegenstanders van president Vladimir Poetin. Volgens de Russische gevangenisautoriteit werd de 47-jarige Navalny onwel na een wandeling. Zaterdag om 12.00 uur staat een protestdemonstratie op de Dam gepland naar aanleiding van de dood van Navalny.