Toch weer inbraak in horeca: Langedijker snackbar beroofd van geld en frikandellen

Er is opnieuw ingebroken bij een horecabedrijf in Dijk en Waard. Bij snackbar 't Haventje in Broek op Langedijk is volgens wijkagenten van alles en nog wat geplunderd. "Ze hebben geld, drank, ijs, kroketten en frikandellen weggenomen." De regio wordt geplaagd door een inbraakgolf in de horeca, maar het was de afgelopen weken juist rustig.