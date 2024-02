Personeel elektronicawinkel Zaandam bedreigd tijdens overval

Bij een overval in een elektronicawinkel in Zaandam gisteravond is het personeel bedreigd met een mes. De daders gingen er vervolgens vandoor op een lichtgekleurde scooter.

De winkeloverval gebeurde rond 20.30 uur bij de winkel CeX op de Gedempte Gracht. De winkel doet aan in- en verkoop van elektronische artikelen. Na de overval gingen de daders er met een onbekende buit vandoor.

De politie heeft gisteravond via Burgernet een signalement verspreid. Het zou gaan om twee jonge mannen van ongeveer 16 tot 20 jaar oud. Beiden waren ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang en lichtgetint. De twee waren in het zwart gekleed en droegen een joggingbroek van het merk Adidas met daarop drie strepen.

Eerdere overval

Het is de tweede keer in twee maanden dat de elektronicazaak doelwit is van een overval. Op 20 december werd de winkel ook overvallen. Vlak daarna kon de politie na een achtervolging drie verdachten aanhouden op de A10 in Amsterdam. Een van de drie daders had toen een vuurwapen bij zich waarmee hij het personeel bedreigde.