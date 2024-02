Zuiderzeemuseum Enkhuizen leert hoe we goed met drinkwater kunnen omgaan

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen start met een nieuwe tentoonstelling over een actueel thema: efficiënt omgaan met drinkwater. Met de tentoonstelling 'Waterwijs' laat het museum zien hoe de Zuiderzeebewoners vroeger omgingen met water, en willen ze bezoekers leren hoe we dat nu doen.

We zijn gewend dat we altijd toegang hebben tot schoon drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt per dag ongeveer 129 liter schoon drinkwater. Veel hiervan verdwijnt door de gootsteen, via de wc of het afvoerputje van de douche. Maar de drinkwaterbedrijven waarschuwen voor een toenemende kans op waterschaarste, omdat onze vraag steeds groter wordt.

Het binnenmuseum in Enkhuizen laat zien dat bewoners aan de Zuiderzee vroeger heel anders omgingen met water. Dit komt ook omdat er in het gebied nog geen waterleiding aangelegd was. In plaats van water uit de kraan, haalden zij het water uit een regenton, waterput of zelfs uit een rivier of sloot. Elke waterbron had zijn eigen doel.

Efficiënter met water omgaan

Bij de tentoonstelling Waterwijs ontdek je wat we kunnen leren van Zuiderzeebewoners en hun watergebruik, en welke stappen we in de huidige tijd en toekomst kunnen zetten om er voor te zorgen dat we efficiënter omgaan met ons drinkwater.

NH Radio-verslaggever Samantha de Groot mocht gistermiddag al een kijkje nemen in het Zuiderzeemuseum. Radiopresentator June Hoogcarspel kreeg in de uitzending een aantal meerkeuzevragen voorgelegd over welke optie zij eerder zou laten vallen om water te besparen, en kwam erachter dat zij wordt gelabeld als 'hamsteraar'. Bezoekers die dezelfde vragen invullen, kunnen ontdekken welke term bij hen past.

De Groot sprak in het museum ook met Wim Koper, projectleider presentaties. "Mensen gingen vroeger naar het toilet op een ton. De laatste ton voor uitwerpselen werd tot 1978 gebruikt, in Leeuwarden", vertelt hij. Ook geeft Koper enkele tips mee om nu al water te besparen. "Douche bijvoorbeeld met iemand samen. Of maak gebruik van een 'upfall douche', die het water dat in het putje verdwijnt goed filtert en weer opnieuw door de douchekop laat stromen."

Vanaf maart ook in buitenmuseum

De interactieve tentoonstelling 'Waterwijs' van het Zuiderzeemuseum is sinds vandaag geopend. Dit is in eerste instantie in het binnenmuseum, maar vanaf 29 maart wordt ook het buitenmuseum er bij betrokken.