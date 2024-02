Waarom wisselde Huizen ineens van opvangplek voor Oekraïners? Bewoners eisen de documenten

Hoe kan het dat burgemeester en wethouders van Huizen ergens in juni ineens van gedachten zijn veranderd? Niet langer was het oude Blaricumse Tergooi-ziekenhuis in beeld als opvanglocatie voor zestig vluchtelingen uit Oekraïne, maar was dat het groen van het Ellertsveld. Omwonenden van deze groene long zijn ervan overtuigd dat de gemeente stukken achterhoudt waaruit deze 'ommezwaai' zou blijken. Maar op één powerpointpresentatie na, die het college niet wil vrijgeven, is er niets meer te openbaren.

Een deel van de omwonenden van het Ellerstveld wil weten hoe het college tot de keuze van hun stuk groen is gekomen. Zij hebben inmiddels al via een Woo-verzoek (Wet open overheid) honderden documenten in het bezit, maar daar ontbreekt volgens hen cruciale informatie.

Huizen heeft documenten, waaronder ook appjes en mails, verstrekt aan de bewoners uit de periode van half mei tot en met september. Terwijl de andere opvanglocatie van deze groep Oekraïners met een beperking en hun mantelzorgers in die vier maanden eigenlijk steeds volle bak wordt besproken, valt het in de week van 19 tot en met 27 juni helemaal stil. Complete radiostilte, aldus de bezwaarmakers.

Zeer opmerkelijk

Dat is zeer opmerkelijk, stellen zij, want dit is precies de week waarin burgemeester en wethouders van koers veranderen. Ineens is er geen sprake meer van een verhuizing van de Bovenmaatweg 333 naar het leegstaande hospitaal in Blaricum, maar is het Ellertsveld dé aangewezen plek.

Waarom is het college plots van locatie gewijzigd? Op basis van welke stukken of informatie is de blik nu volledig gericht op het Ellertsveld? De opvangdeal in Tergooi was namelijk op een haar na gevild. Alleen de handtekeningen ontbraken nog onder de overeenkomst, zo zou uit de verstrekte Woo-stukken blijven. Voor de omwonenden is het gissen. Ze willen de onderste steen boven krijgen.

