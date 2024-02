Vlaggen massaal halfstok tijdens uitvaart omgekomen Jesper (19)

Gebroederlijk naast elkaar wapperen veel vlaggen op de Simon Koopmanstraat in Wervershoof. Halfstok. Het West-Friese dorp is in rouw door de dood van de omgekomen dorpsgenoot Jesper (19), die vorig weekend net als Hendry (27) uit Hoorn omkwam bij een afschuwelijk ongeluk op de A7.

De oproep via WhatsApp, om op de dag van de uitvaart vooral de vlag uit te hangen, mist zijn uitwerking niet. Door het hele dorp heen hangen ze. Hecht Wervershoof huilt en voelt mee met de nabestaanden, in de eerste plaats met de ouders en de twee broers van Jesper.

Ook in Hoogkarspel is het verdriet groot. Jesper was een gewaardeerde medewerker van de plaatselijke viswinkel van Philip Brand en zou de winkel op termijn overnemen. In één klap zijn alle toekomstplannen weg. De immer goedlachse Jesper is er plots niet meer. "Ik heb hem nog nooit chagrijnig gezien", zei Brand eerder deze week al.