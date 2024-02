De Peiling: Waar ben jij helemaal klaar mee bij jou in de buurt?

We wonen in één van de drukst bevolkte gebieden ter wereld en dat betekent dat we de spaarzame ruimte samen moeten delen. Dat is niet altijd makkelijk en kan tot irritaties leiden. Waar erger jij je aan bij jou in de buurt? Is het hondenpoep, geluidsoverlast van blaffende honden of luidruchtige buren? Zijn het hangjongeren of hangouderen? Of ben je perfect gelukkig in jouw fijne wijk? We horen het graag!