Live NH Sport: Telstar hoopvol aan de aftrap tegen NAC Breda, Jong Ajax naar Oss

Een week na de blijdschap om de eerste overwinning in maanden speelt Telstar opnieuw thuis. Vanavond komt NAC Breda naar Velsen-Zuid. Een slapende reus waartegen de ploeg van Uli Landvreugd vol aan de bak zal moeten om nog een keer drie punten te mogen bijschrijven. Het duel is, net als TOP Oss - Jong Ajax. live op de radio te volgen bij NH Sport.

De balans over de laatste vijf onderlinge ontmoetingen in Velsen-Zuid is in evenwicht: 2x winst, 1x gelijk, 2x verlies. Vorige seizoen won Telstar met 2-1 en werden beide doelpunten in blessuretijd gemaakt door Quinten van den Heerik.

Aanvoerder Mitch Apau keert terug van een schorsing, terwijl topschutter Zakaria Eddahchouri nog altijd ontbreekt. De spits tekende eerder dit seizoen in Breda voor het enige Telstar-doelpunt in een wedstrijd die met 3-1 verloren ging .

De supersub is de speler met verreweg de meeste invalbeurten bij Telstar; van de 21 wedstrijden die hij dit seizoen in actie kwam, was hij 19 keer invaller. Het laatste doelpunt dat Van den Heerik maakte is overigens al enige tijd geleden. Vrijdag 14 oktober maakte de aanvaller de winnende 2-1 tegen MVV Maastricht, in blessuretijd, dat wel.

Blessuregolf

NAC wacht een druk weekend, want maandag speelt de ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel opnieuw. SC Cambuur komt dan in Breda op bezoek. Ondertussen heeft de nummer tien van de eerste divisie flink een karrevracht aan blessures. Roy Kuijpers, Thomas Marijnissen, Sabir Agougil, Javier Vet, Boy Kemper, Clint Leemans, Aïmane Jaddi en Mostapha Rached zijn allemaal niet inzetbaar, terwijl Van Gastel nog niet zeker weet of Matthew Garbett, Fredrik Oldrup Jensen en Boris van Schuppen kunnen spelen.

Wie er bij Telstar en NAC om 20.00 uur aan de aftrap staan, hoor je van verslaggever Frank van der Meijden.

TOP Oss - Jong Ajax

Ook de beide Noord-Hollandse beloftenteams spelen vanavond. Onze verslaggever Menno Schilder is bij TOP Oss - Jong Ajax. De thuisploeg is door de winst van Telstar terug op de laatste plaats en Jong Ajax staat veertiende. Maandag werd er overtuigend gewonnen van MVV Maastricht (3-0), mede dankzij twee doelpunten van Julian Rijkhoff. Het is maar zeer de vraag of hij er vanavond bij is. Gisteren maakte de 19-jarige spits kort voor tijd zijn debuut in Ajax 1 in de Conference Leaguewedstrijd tegen Bodø/Glimt.

Ook in Oss wordt er om 20.00 uur afgetrapt. Uiteraard houden we je in NH Sport op de hoogte van alle andere tussenstanden, waaronder die bij FC Den Bosch tegen Jong AZ. De radio-uitzending begint om 19.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.