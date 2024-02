Chemische fabriek Naarden houdt bouw sociale huurwoningen tegen

De bouw van een nieuwe woonwijk in Naarden, op het terrein van een voormalig tuincentrum, is tegengehouden door Givaudan, de chemische fabriek. De Raad van State heeft bepaald dat er voorlopig geen woningen komen op het terrein aan de Huizerstraatweg. De nieuwe wijk zou namelijk teveel overlast van de fabriek kunnen gaan ervaren.

Gooise Meren wil namelijk dat er gebouwd wordt, zegt de gemeente in een reactie. Vanwege het huidige tekort aan woningen, vindt de gemeente het een belangrijke taak om 'waar mogelijk en gepast woningen toe te voegen.' Dat zal natuurlijk wel binnen de geldende regelgeving moeten gebeuren. En dat betekent volgens de Raad van State dus dat er voorlopig geen woningen in de buurt van de smaakstoffenfabrikant mogen komen.

En dat botst met het bestemmingsplan van de gemeente Gooise Meren. Dat plan geeft aan dat er op het terrein, waar tuincentrum Van der Roest zat, woningen gebouwd zouden mogen worden. De gemeente is het dan ook niet eens met de vergunning die de provincie heeft afgegeven en is een procedure tegen die milieuvergunning begonnen. Gooise Meren doet dat met een duidelijk doel: de woningnood aanpakken.

Van de provincie Noord-Holland heeft de chemische fabriek in Naarden een milieuvergunning gekregen, die onder andere aangeeft dat er binnen een bepaalde 'hindercirkel' niet gebouwd mag worden. Binnen die cirkel zouden huishoudens teveel last kunnen krijgen van bijvoorbeeld geuroverlast.

Het was zaak voor de chemische fabriek om de procedure nu aan te spannen, omdat de tien sociale huurwoningen al neergezet dreigde te gaan worden. De financiering hiervan zou volgens de projectontwikkelaar al rond zijn. Voor de rest van de bouw, moet nog geld gevonden worden.

Complex

Al met al is het een ingewikkelde zaak. De provincie wil vasthouden aan de verstrekte milieuvergunning, wat dus betekent dat er geen woningen binnen een bepaalde cirkel van de fabriek komen. De fabriek zelf wil dat het bestemmingsplan opgeschort wordt en wil ook geen woningen in de nabije buurt.

En dan willen de gemeente en de projectontwikkelaar natuurlijk dat er wel gebouwd gaat worden. Als het goed is, zal de Raad van State later dit jaar daar meer duidelijkheid over geven.