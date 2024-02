Amsterdammer (21) verdacht van grootschalige oplichting met valse bankwebsites

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel tegen een 21-jarige Amsterdammer wegens grootschalige internationale oplichting. Hij zou gedurende twee jaar lang mensen in binnen- en buitenland hebben opgelicht met behulp van valse bankwebsites. Ook wordt hij ervan verdacht bijna 800.000 euro te hebben witgewassen.

Volgens het OM kocht de Amsterdammer via Telegram 'phisingpanels', valse (bank)websites, draaiboeken ,en belscripts. Ook zou hij via de chatdienst de gegevens van potentiële slachtoffers hebben gekocht van cybercriminelen.

Vervolgens zou hij via duizenden sms'jes de potentiële slachtoffers naar valse websites hebben gelokt en hen geld afhandig gemaakt. Uit politieonderzoek is komen vast te staan dat de Amsterdammer voornamelijk buitenlandse slachtoffers heeft gemaakt.

Daarnaast zou hij gebruik hebben gemaakt van een complex witwassysteem met tal van buitenlandse bankrekeningen. Het geld dat gestolen werd, werd op deze rekeningen gestort en vervolgens direct doorgesluisd.

Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat hij geen enkel probleem lijkt te hebben om anderen uit te buiten. "Hij maakte een gewoonte van het liegen en bedriegen van anderen. Liegen tegen de bank over waar het geld vandaan komt. Bedriegen van mensen dat ze facturen moesten betalen of geld moesten overboeken naar veilige rekeningen", aldus de officier van justitie.

De Amsterdammer kwam in september 2022 in beeld bij politie na rest-informatie uit een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. De verdachte werd op 5 juli 2023 in zijn woning aangehouden.