Verwachtingen over terugbrengen water in Haarlemse grachten bijgesteld: "Eerder een slootje"

Wethouder Floor Rodunder tempert de verwachtingen over het weer opengraven van gedempte grachten en vaarten in Haarlem. Om in de toekomst het vele regenwater beter op te kunnen vangen, wordt op verschillende plekken onderzocht of er meer 'open wateroppervlakte' kan komen in de stad. Het zou dan gaan om een 'slootje' in tegenstelling tot grachten vol water, vertelde hij gisteravond. "Dat is te heftig."

Rijden over gedempte Oostersingelgracht - Foto: Maurice Blaauw

Een deel van de Haarlemse gemeenteraad is gecharmeerd van het idee uit het nieuwe Stedelijk Waterplan, om vooral in de Gedempte Oostersingelgracht naast de voormalige gevangenis De Koepel, het water terug te brengen. Daar wordt al samen met omwonenden plannen gesmeed om het vele asfalt deels te vervangen door groen. Dan kan er direct ook mooi 'blauw' ingepland worden is het idee van onder andere Actiepartij. Het CDA ziet graag dat dan ook de aansluitende Papentorenvest open gegraven wordt. Slootje Maar de Haarlemse wethouder Roduner, die onder andere belast is met het beheren van de financiën, denkt niet dat de gemeente dat plan kan bekostigen. "Het zal eerder een slootje zijn naast het fietspad." Het gaat hem vooral om dat het water bij hevige regenval goed kan weglopen. Hij zit vooral in zijn maag met de kosten. "We gaan al naar een structureel tekort van 15 miljoen op de pot Algemene Middelen", waarschuwde Roduner. Ook het idee om van de Amsterdamsevaart weer een volwaardige waterweg te maken, is volgens Roduner nu een brug te ver. "Hier zullen we ook eerder het bestaande slootje verbreden." Tekst gaat door na de video.

Wethouder Floor Roduner over de Amsterdamsevaart - NH Nieuws / Geja Sikma

Ondergelopen kelders Het onderzoek om op verschillende plekken in de stad meer 'open wateroppervlakte' te creëren, komt uit het Stedelijk Waterplan. Daarin staat ook dat Haarlem het rioolsysteem hoognodig moet vervangen. Nu komt het regenwater en het afvalwater namelijk in hetzelfde systeem terecht, waardoor er bij veel regen kelders en souterrains onderlopen. Dat gaat de gemeente al veel geld kosten, waardoor de inwoners van Haarlem al met een verdubbeling van de rioolheffing geconfronteerd zullen gaan worden. Dat alleen zorgt al voor veel hoofdbrekens bij de raadsleden, die uit principiële overweging dat misschien niet eens willen. 150 euro per jaar extra De PvdA kan het niet verkroppen dat lage en middelhoge inkomens dan 150 euro per jaar extra moeten betalen. "Sommigen mensen hebben niet eens genoeg geld voor een ontbijt", stelde Dion Heinis vast. "Kan het niet anders, bijvoorbeeld een aantal zaken uitstellen tot na 2028?" Hoewel wethouder Roduner van Financiën ook huiverig is om zoveel geld extra te vragen van de Haarlemmers, ziet hij geen andere mogelijkheid. "Een goed riool is de basis van ons bestaan." Maar daarmee zegt hij wel dat meer geld uittrekken om grachten en vaarten in volle glorie terug te brengen in de stad, nu echt onbegonnen werk is. "Het is ook niet nodig en dus niet doelmatig om het water op te vangen." Een aantal partijen geven het plan nog niet op. Zij komen bij de komende raadsvergadering met moties en aanpassingen op het Stedelijk Waterplan. Zie hieronder de kaart uit het Stedelijk Waterplan met daarop de locaties waarvoor onderzoek gedaan wordt over het 'terugbrengen van het water'.