Serie-aanrander op fatbike krijgt anderhalf jaar cel

De man op een fatbike die in omgeving Zuidoost en Amstelveen meerdere meisjes en vrouwen aanrandde, heeft anderhalf jaar cel gekregen. Hij sprak hen aan met de mededeling dat er een spin op hun rug zou zitten en bood aan het beest weg te halen. "Als ze daarmee instemden, trok ik hun broeksband aan de achterkant opzij en ging ik met mijn hand naar binnen", verklaarde hij begin deze maand in de rechtbank.

De rechtbank veroordeelde de man voor zes aanrandingen en vijf pogingen daartoe. Twee van de slachtoffers waren minderjarig en de incidenten gebeurden op klaarlichte dag. De man moet ook enkele schadevergoedingen betalen.

Geen gevoel van veiligheid

Enkele slachtoffers gebruikten twee weken geleden hun spreekrecht in de rechtszaal. "Sinds de zomer van 2023 is mijn leven volledig veranderd", vertelt een van de vrouwen. "Voorheen was ik een vlot vrolijk persoon, en iemand die het mooie van het leven kon inzien. Helaas bestaat mijn leven nu met name uit intense dalen. Iets in mij zal altijd een beetje gebroken blijven, ik zal je nooit vergeven voor wat je hebt gedaan."

Ook de vader van een van de minderjarige slachtoffers sprak in de rechtbank: "Het allerergste wat hij heeft gedaan, is dat hij het gevoel van veiligheid heeft afgenomen."