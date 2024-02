Voorgevels blijven, winkeliers vertrekken: opheffingsuitverkoop in Haarlemse Anegang

De overeenkomsten zijn zo groot dat je haast niet kunt geloven dat het toeval is. De winkels Stemm Voetiek en Gentle zijn beide gevestigd in de Anegang in de Haarlemse binnenstad. Beide zaken verkopen ondermode. En allebei stoppen er nu na tientallen jaren mee.

In de toch al historische Anegang springen twee klassieke puien er nog eens extra uit. Ze staan schuin tegenover elkaar en doen direct denken aan vroegere tijden. ‘Zo maken ze ze niet meer’, hoor je jezelf mompelen als je de voorgevels eens goed in je opneemt. Het meest in het oog springend: de ronde, metershoge etalageramen aan beide kanten van de ingang.

Ianthe Lammers van Toorenburg, eigenaresse van de Stemm Voetiek - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Kostbare ramen, zo blijkt. Ianthe Lammers van Toorenburg, eigenaresse van de Stemm Voetiek, herinnert zich het nog goed. “Er had iemand zijn fiets te wild tegen de winkel gezet. Daardoor was een sterretje in het raam gekomen. Dat moest dus worden vervangen. En één zo’n raam is 10.000 euro.” “Het glas moest uit Antwerpen komen. Een specialist uit Amsterdam heeft het op maat gemaakt. Een enorme vrachtwagen kwam het hier brengen. Zes man personeel ging het raam plaatsen. Toen bleek het raam alsnog te klein en kon het weer opnieuw worden gemaakt. Gelukkig was het een verzekeringskwestie.”

Opheffingsuitverkoop in Stemm Voetiek - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Toen Lammers 22 jaar geleden de sierlijke, in Jugendstil vormgegeven pui zag, wist ze onmiddellijk dat hier haar winkel moest komen. Ze had zojuist Stemm Voetiek van de vorige eigenaresse overgenomen. Die had de huur van de oorspronkelijke vestiging al opgezegd. Anegang 30 werd het nieuwe adres. “Hier kruisen vier winkelstraten elkaar. Dus je hebt genoeg winkelend publiek.” Onzekere tijden Ianthe zag dat publiek wel veranderen. “Corona was echt het omslagpunt. Mensen zijn voorzichtiger geworden met geld uitgeven. Ik snap het ook wel, het zijn onzekere tijden. Ze potten nu liever op.” Nu hangen er posters met ‘opheffingsuitverkoop’ op het raam en trekt het winkelend publiek wel de portemonnee voor de aanbiedingen. Wrang, maar Martha is er niet al te verbitterd over. Hoe meer er nu wordt verkocht, hoe eerder de winkel leeg is. Tijd voor een compleet nieuwe uitdaging: ze gaat als supervisor werken op Schiphol.

Schuin tegenover Gentle (links) vind je Stemm Voetiek (rechts) - Foto: NH Media / Maikel Ineke

De echte koopjesjager maakt van Anegang 30 de oversteek naar Anegang 25. Ook daar hangen posters op de ramen. ‘Leegverkoop’, ‘alles moet weg’, ‘op is op’. Jan Retèl zit hier al 38 jaar met zijn ondermodewinkel Gentle. Jan gaat met pensioen, hij is alweer 72 jaar oud. “Ik heb lang gezocht naar een opvolger, maar die heeft zich niet aangediend. Dat is jammer, maar het zij zo. Ik woon heerlijk aan de rand van het centrum en ik heb meerdere projecten om me op te storten. Ik kijk dus wel uit naar mijn vrije dagen.” Te koop Jan moest wel even slikken toen naast de posters van de uitverkoop ook een ander bordje op de gevel verscheen: ‘Te koop’. “Ik heb jarenlang geprobeerd dit pand te kopen. Dat was toen niet mogelijk. En net nu ik stop, komt het wel op de markt.”

Jan Retèl van Gentle gaat op 72-jarige leeftijd met pensioen - Foto: NH Media / Maikel Ineke