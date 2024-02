Wanhopige ambtenaren door vele ontheffingen 'Weesperknip': "Zie door alle uitzonderingen het bos niet meer"

Waternet, Artis, huisartsen, leerlingenvervoer en verschillende GGD-afdelingen zoals Veilig Thuis en het lab: allemaal vroegen ze om vrijstelling voor de zes weken durende 'knip' in de Weesperstraat afgelopen zomer, zoals de nood- en hulpdiensten die ook kregen. Dat blijkt uit communicatie van de gemeente die vrijgegeven is na een woo-verzoek van AT5.

Ook de afvalinzameling, de riooldienst van Waternet en het bruggenonderhoud zetten hun belangen uiteen in een mail met verzoek voor een ontheffing van de knip. In geen van deze gevallen kende de gemeente dit toe. "Zoals eerder vermeld gaan wij terughoudend om met het verlenen van uitzonderingen voor toegang door de slagbomen", luidt het antwoord aan de laatste. "We willen het onderzoek zo zuiver mogelijk houden."

De emoties bij de huisarts liepen hoog op: "Het is toch van de zotte dat deze mensen gedurende een proef van zes weken geen medische zorg kunnen ontvangen? En dat ze dan dus moeten wachten tot het een verwaarloosde ziekte is en het laten oplopen tot het wel spoedzorg is?" Het wierp bij de ambtenaren de vraag op wat er onder acute zorg werd geschaard.

De lijst van partijen op wiens werk de knip in de Weesperstraat deze zomer impact had, is lang. Een huisarts kon vanwege de afsluiting niet op visite bij een kwetsbare patiënt van 91 jaar, het GGD-lab moest patiënten door 'ernstige vertragingen' langer laten wachten op hun uitslag. Zij beklaagden zich bij de gemeente met het verzoek om door de slagbomen te mogen rijden, net als de nood- en hulpdiensten.

Zelfs Artis uitte zorgen over de verkeerssituatie, blijkt uit een gespreksverslag. "Artis is voorstander van een autoluwe stad, maar zoekt naar de juiste balans omdat dit ook effect heeft op hun bezoekers. Amsterdam is nu heel onaantrekkelijk om naartoe te komen als bezoeker met de auto. Ook bussen hebben vertraging door de afsluitingen. Dat is ook te zien in de exploitatiecijfers."

Volgens de dierentuin konden evenementen in de zalen van Artis soms pas later beginnen omdat de spullen van leveranciers vertraging hadden.

Leerlingenvervoer Munckhof trok ook aan de bel: een chauffeur deed 45 minuten over een afstand die normaal in 10 minuten wordt afgelegd. Kinderen kwamen zo een half uur later op school. Zij mogen bovendien niet langer dan 60 minuten in het busje zitten. "Het is dus zeer wenselijk dat Munckhof alsnog ontheffing krijgt", schrijft een ambtenaar op 19 juni. "Dit is wel echt een dingetje", reageert een collega, die de mail weer naar iemand anders doorstuurt. Munckhof kreeg uiteindelijk voor 8 voertuigen ontheffing.

Forward, reply, forward

"Kun jij deze sitemail beantwoorden? Of moet ik bij iemand anders zijn?" Dit soort vragen typeert de communicatie van de gemeente van 12 juni tot en met 23 juli, de weken van de proef. In de woo-documenten treffen we een wirwar van antwoorden en doorgestuurde mails, klachten en noodoproepen. "Even checken: wat is er afgesproken over gemeentevoertuigen?", vraagt een ambtenaar op 14 juni. "Onze mensen op straat constateren dat die over het fietspad langs de knip rijden. Het staat niet chique als het verkeer vast staat en de gemeente rijdt er vrolijk langs (en ook nog eens op foutieve wijze)."