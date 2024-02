Kees wordt flink uitgedaagd in tv-programma Kamp Van Koningsbrugge

De 29-jarige Kees Aardenburg uit Heemskerk gooit momenteel hoge ogen in het tv-programma Kamp Van Koningsbrugge. Onder het strenge regime van ex-special forces wordt hij zowel fysiek als mentaal tot het uiterste gedreven om te bewijzen dat hij 'commandowaardig' is. NH sprak hem over zijn voorbereidingen en onderging aan den lijve de beproevingen die hij moest doorstaan.

Kees Aardenburg in Kamp Van Koningsbrugge - Foto: Kamp Van Koningsbrugge

Samen met veertien anderen wordt Kees in het programma op de proef gesteld en moet hij onder de meest barre omstandigheden zware opdrachten uitvoeren, die voor de 'gemiddelde burger' onmogelijk lijken.

Voorbereiding Na twee eerdere inschrijfpogingen kreeg Kees dit seizoen de kans om zich te bewijzen, en daar heeft hij een jaar lang keihard voor getraind. "Naast sporten ging ik in het weekend, soms na een avondje stappen, kaart en kompas lezen en oefenen met vuur maken in het bos." Tijd om te rusten nam hij niet. "Ik was alleen maar bezig. 's Nachts ben ik ook weleens met een zware rugtas over het strand van Heemskerk naar Den Helder gewandeld om het vervolgens op te nemen tegen twee professionele boksers. Daaraan heb ik uiteindelijk twee gekneusde ribben overgehouden," vertelt Kees lachend.

Loïs ondergaat training De sportieve Heemskerker is een extremist, en om een idee te krijgen van hoe zijn training eruitziet, wordt verslaggeefster Loïs Iglesias uitgedaagd om een training bij hem te volgen. Het begint met het slepen van een zware metalen slee over de grond. Een parcours dat in tien seconden afgelegd moest worden. "Ahh, niet gehaald Loïs. Als je denkt dat je niet meer kan, zit je nog maar op 40%. Overdoen!" Na een tweede mislukte poging word ik op een spinningfiets gezet en moet ik inschatten hoeveel calorieën ik in een minuut kan verbranden. "Uhm, 30", schatte ik voorzichtig en vooral onwetend. Maar ook dat blijkt voor mij niet mogelijk.

Met vermoeide benen word ik aangemoedigd om nog een minuut door te trappen om vervolgens met een boomstam in mijn nek naar een sloot te rennen, waar de laatste opdracht op mij staat te wachten. Ik hoor Kees zeggen: "Bij Kamp Van Koningsbrugge is het erg belangrijk dat je ook tegen de kou kan. Ga het water maar in." Langzaam trek ik mijn schoenen uit om mij geestelijk voor te bereiden op de kou. Nog voor ik het water instap, kruipt de koude modder al tussen mijn tenen. "Nou, ik ben erdoorheen, hoor."

Beproeving - NH Nieuws

Ik ren het water uit, trek mijn schoenen weer aan en interview Kees met klapperende tanden verder. Waarbij ik me vooral één ding afvraag: waarom wilde je zo graag meedoen?

Adrenalinejunk "Ik ben een adrenalinejunk", zegt Kees. "Ik ben altijd op zoek naar zwaardere uitdagingen en vraag mij altijd af: hoe ver ik kan gaan?" Maar hij had dit keer ook een diepere intrinsieke motivatie dan alleen de zoektocht naar een adrenalineshot: zijn vader. "Hij is ziek geweest en ik wil hem trots maken. Hij was vroeger een professioneel hardloper en heeft vele marathons gelopen. Ik wilde hem bewijzen dat ik ook aan topsport kan doen!"

Zwaar Het avontuur vond Kees loodzwaar. "Op tv zie je maar stukjes, maar je moet beseffen dat we soms voor een oefening al uren hebben gelopen." Toch vond hij het, zelfs met gekneusde ribben, fysiek nog niet eens het zwaarst. "Het weinig slapen vond ik het heftigst. Je slaapt maar een paar uurtjes per nacht en dat dagen achter elkaar. Ik ben van mezelf al een chaoot, maar met slaaptekort wordt het nog erger."

"Ik zou het, als het kon, zo weer overdoen. Maar dan zou ik in de voorbereiding wel wat meer rust nemen en me meer concentreren op het mentale aspect." Uiteraard heeft Kees de volgende extreme uitdaging Kees alweer gevonden. "Ik ben nu bezig met HYDROX, een indoor fitnesscompetitie die natuurlijke oefeningen combineert met hardlopen."