Ook in hoger beroep vier jaar cel voor automobilist die scooterrijder doodreed in West

Een 26-jarige Amsterdammer is door het gerechtshof veroordeeld tot 4 jaar de cel en een rijontzegging van 5 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor een dodelijke aanrijding in West. Bij het ongeval kwam een scooterrijder om het leven. De rechtbank veroordeelde de man eerder ook tot vier jaar cel, waartegen zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de verdachte in beroep gingen.

Bij het ongeval in december 2022 reed de verdachte met 124 kilometer per uur door de Tweede Hugo de Grootstraat, de maximumsnelheid was daar destijds 50 kilometer per uur. In zijn auto zaten drie passagiers, die zeggen dat ze tegen hem riepen dat hij niet zo hard moest rijden. Nadat de auto tegen een stoeprand kwam, raakte die in een slip en botste die tegen een 20-jarige scooterrijder aan.

De scooterrijder werd door de botsing gelanceerd en raakte een fietser die daardoor ook zwaargewond raakte. De scooterrijder werd gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen. De automobilist reed na het ongeluk door. De auto werd later leeg aangetroffen. De verdachte meldde zich de volgende dag bij de politie.

Hoger beroep

Het OM ging in hoger beroep, omdat de rechtbank de verdachte vrijsprak van doodslag op de scooterrijder en een poging tot doodslag op de fietser. De verdachte was het niet eens met de rechtbank die zijn rijgedrag als roekeloos aanmerkte en vond de opgelegde straf te hoog.

Het hof, net als eerder de rechtbank, oordeelt dat er geen sprake was van opzet op de dood, maar wel van roekeloosheid. Daarom wordt de verdachte opnieuw veroordeeld voor dood door schuld in het verkeer na roekeloos rijgedrag, het veroorzaken van levensgevaar in het verkeer en het verlaten van de plaats van het ongeval.