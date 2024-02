Burgemeester hoopt naast de Formule 1 ook songfestival naar Zandvoort te halen

De finale is morgenavond vanaf 22.00 uur te volgen op de Duitse tv-zender ARD. Er zijn negen finalisten. De winnaar vertegenwoordigt Duitsland dit jaar op het Eurovisie Songfestival, dat in de Zweedse stad Malmö wordt gehouden. Burgemeester Moolenburgh zet de nootjes in ieder geval klaar, zo blijkt uit onderstaand filmpje:

Bodine zingt het liedje Tears like Rain, een pop-ballad. Voor het Duitse songfestival hoef je namelijk niet per se uit Duitsland te komen. Je mag een liedje insturen en een jury bepaalt uiteindelijk wie door mag naar de grote finale. Bodine was één van de gelukkigen.

Of de nootjes in huize Moolenburgh ook helemaal opgaan, is nog maar de vraag, Aan de poster op de achtergrond te zien, is de muziek van Bodine net iets te zoetsappig voor de burgemeester. 'Gary Gilmore's Eyes' zit namelijk wat meer in de punkhoek. Moolenburgh is zelf bassist.

Voor Nederland gaat Joost Klein naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Met welk liedje is nog niet duidelijk. Wie niet kan wachten tot morgenavond, hieronder is de videoclip van Tears like Rain van Bodine alvast te zien: