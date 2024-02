Honden van Amstelveens baasje beten al eerder

De eigenaar van de vechthonden die afgelopen dinsdag hondje Tim dood beten, kwam al eerder in opspraak vanwege een bijtincident. In 2019 beet een van zijn honden ook al een andere hond. Die hond overleefde de aanval wel. Of Tim door dezelfde hond werd aangevallen, wordt nog onderzocht.

De eigenaar van de vier pitbulls is aangehouden - Foto: Inter Visual Studio / Davey Baas

Buren vertellen NH dat een andere hond uit een van de flats aan het Westelijk Halfrond al eerder door een van de honden van de man is aangevallen. Uit navraag bij het Openbaar Ministerie (OM) blijkt inderdaad dat de hond van de eigenaar al eerder betrokken was bij een bijtincident. De eigenaar werd toen niet vervolgd. "Dit is afgedaan met een waarschuwing omdat het onderling geregeld is en er geen aangifte is gedaan", laat een woordvoerder van het OM weten. Naar aanleiding van het dodelijke incident deze week wordt de man mogelijk wel vervolgd. Het OM onderzoekt de zaak momenteel. "Op dit moment kan ik alleen melden dat de honden in beslag blijven", aldus de woordvoerder.

"Het zijn echt tanks" Een buurtbewoonster

Omwonenden voelden dat een nieuw bijtincident in de lucht hing. Meerdere van hen vertellen dat zij hun eigen hond optillen als de man eraan komt met zijn pitbulls XL en staffords. Sommigen durven hun hond helemaal niet meer uit te laten in het parkje achter de flats. "Het zijn gewoon echt tanks en hij laat ze loslopen", zegt een buurtbewoonster die anoniem wil blijven. Ze geeft toe dat de man zijn honden vasthoudt als er andere mensen langs willen, maar vindt de situatie niet houdbaar. Overlast Een andere buurtbewoonster is het daar mee eens. Volgens haar durven maar weinig buren zich er mee te bemoeien, omdat ze bang zijn voor de man. "Hij heeft mij en mijn kleindochter bedreigd. Zij is nu doodsbang." De politie heeft deze aantijgingen niet bevestigd. De vrouw mobiliseerde andere buurtbewoners die overlast ervaren om zich uit te spreken bij wooncoöperatie Eigen Haard, die de flats beheert. Zowel Eigen Haard als de gemeente bevestigen dat zij klachten over overlast door de honden hebben binnengekregen.

"We hebben de bewoner aangeschreven en het is sindsdien rustig. In het algemeen geldt dat wij mensen erop aanspreken als honden of huisdieren voor overlast zorgen", zegt een woordvoerder van Eigen Haard. Volgens buurtbewoners mag de man nog maar twee honden houden, maar daar weet zowel de gemeente als de politie niets van af. De man heeft zijn honden dus nog niet terug, maar dat besluit is niet definitief.