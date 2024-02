Nog twee verdachten van 16 en 18 jaar aangehouden voor schietpartij station Purmerend

Afgelopen dinsdag werd ook al een 16-jarige jongen uit Purmerend aangehouden. De verdachten zitten op dit moment vast en mogen enkel contact hebben met hun advocaat. Twee van de drie verdachten worden vrijdag 16 februari voorgeleid bij de rechter-commissaris. Wanneer de derde voorgeleid wordt, is niet bekend.

Conflict

Bij de schietpartij afgelopen maandag kwam een 19-jarige man uit Purmerend om het leven. Een andere 19-jarige raakte zwaargewond en ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. Volgens de politie is 'een conflict' tussen jongeren in Purmerend de aanleiding van de schietpartij, dit wordt op dit moment verder onderzocht. 'Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten', laat de politie weten.