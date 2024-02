Eropuit deze voorjaarsvakantie? Een leuk uitje hoeft niet ver weg of duur te zijn

Eén van de grootste vlindertuinen van Europa is het Noord-Hollandse Waarland. Door de vele vlinders, vogels en kleurrijke exotische bloemen waan je je even helemaal in de wereld van het tropisch regenwoud. Om het bezoekje helemaal af te maken is er ook nog een inloopvolière met prachtige tropische vogels waar je doorheen kunt wandelen om de vogels van dichtbij te bekijken.

Op echte ontdekkingstocht? Ook dat is mogelijk. Door middel van een speurtocht met verschillende spelletjes kunnen de kinderen op zoektocht door het hele museum. Ook klimmen en klauteren is mogelijk bij het Juttersmuseum. Er is een grote speeltuin met diverse speeltoestellen waar kinderen zich prima op kunnen vermaken.

Het Klimduin in Schoorl is al jaren een ware trekpleister voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken op Het Klimduin, kunnen de ouders onder het genot van een drankje op een van de terrasjes aan de voet van het duin toekijken. Mooi meegenomen; er zitten geen entreekosten aan een bezoekje aan Het Klimduin.

4. LEGO-Museum in Hoorn

Hoewel het museum eigenlijk het 'Museum van de 20e Eeuw' heet, is er een deel omgetoverd tot het LEGO-Museum. Drie zalen in het museum staan vol met honderden bouwwerken van LEGO. De expositie "90 jaar LEGO" toont een unieke collectie LEGO. Van het eerste houten speelgoed tot de eerste plastic steentjes. Alles is te bekijken in de zalen van het Museum van de 20e eeuw. Zelf bouwen is zeker ook een optie, zo is er voor ieder wat wils.

Voor een bezoekje aan het museum betaal je als volwassene 10 euro. Een kaartje voor kinderen kost 5 euro.

5. Stoomtram Hoorn-Medemblik

In Hoorn kan je in de voorjaarsvakantie op reis met de stoomtrein. Voor de tram gaat rijden is er eerst een speurtocht op en rond het tramstation Hoorn. De tram gaat van Hoorn naar Wognum en weer terug. Onderweg kom je verschillende historische bruggen en gebouwen tegen. Naast de tramrit is een bezoekje aan het museum ook de moeite waard.

De kosten voor een middagje met de stoomtram liggen voor volwassenen op de 14,50 euro en voor kinderen is dat 5 euro.

