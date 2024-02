Advies: bouw Nationaal Slavernijmuseum op de kop van het Java-eiland

Van de negen potentiële locaties voor het Slavernijmuseum bleven er in oktober drie over: ook het Marineterrein en het Nelson Mandelapark waren kanshebber.

Uiteindelijk viel de keuze dus op De Kop van Java-eiland. "Een waardige en prominente plek aan doorgaand stromend water, is goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte."

De keuze is volgens de kwartiermakers voor een deel gebaseerd op zo'n 40 bijeenkomsten die ze in Nederland, Suriname en het Caribisch gebied organiseerden. In totaal kwamen 4500 mensen op die inspraakavonden af. In Amsterdam werden in totaal vier bijeenkomsten georganiseerd. Naast de locatie werd er op die avonden ook gesproken over de invulling van het museum.

'Uitstraling'

De kwartiermakers hopen dat de gemeente en het rijk, die de bouw van het Slavernijmuseum betalen, voor een 'hoogwaardig gebouw' van ongeveer 9.000 vierkante meter te kiezen, wat ongeveer vergelijkbaar is met het huidige Van Gogh Museum (11.000 vierkante meter).

"De kwartiermakers zijn van mening dat het uiterlijk van het gebouw recht moet doen aan de bijzondere inhoud ervan, in architectuur, uitstraling, materiaal, vorm en omgeving", is te lezen in een persbericht van de gemeente. "Zij geven aan dat voor de erkenning en herkenning van het slavernijverleden een zichtbaar en krachtig gebaar belangrijk is."

Besluit

Naar verwachting komt wethouder Touria Meliani later dit jaar met een besluit over de bouw van het Slavernijmuseum. Dat besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Het museum opent naar verwachting in 2029 of 2030.