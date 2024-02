Leimuiderbrug vanaf morgen weer zonder vaste monteur: 'functioneert naar behoren'

De brug werd geteisterd door een serie storingen, steeds met een andere oorzaak. Dat had steeds grote gevolgen voor het wegverkeer op de N207 en het vaarverkeer over de Ringvaart. Daarom werd eind vorig jaar al een uitgebreid onderhoud aan de brug gedaan, maar daarna was het in januari weer meermaals raak.

Elke storing zorgde voor meer onvrede bij regelmatige gebruikers van de brug. Zowel de N207 als de Ringvaart zijn belangrijke verkeersaders voor auto en scheepvaart. Er werd zelfs een Facebookgroep opgericht om anderen te waarschuwen wanneer automobilisten weer eens vaststonden. Die heeft inmiddels 1.500 volgers. Ook heeft de provincie een sms-service voor storingen op de brug.