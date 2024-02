Romantisch over het ijs glijden tijdens Valentijnsdag: "Weer eens iets anders"

Hand in hand zwieren over de ijsvloer, om daarna te genieten van een kop warme chocolademelk. De romantiek spatte er vanaf op ijsbaan De Westfries in Hoorn. Daar beleefden verschillende singels en stellen gisteren een bijzondere Valentijnsdag.

"Het is weer eens iets anders en voor haar was het een totale verrassing", zegt Mathijs. Zijn vriendin Nirmin werd dinsdagavond naar de ijsbaan meegenomen door haar vriend, die door zijn moeder op de hoogte werd gebracht over het initiatief.

Valentijnschaatsen

Christa de Lange bedacht het 'Valentijnschaatsen' in Hoorn. "Ik organiseer singel-avonden, waarbij singels nieuwe mensen ontmoeten. Maar hier zijn ook duo's. Want hoe romantisch is het voor koppels om op het ijs te gaan schaatsen?", vertelde ze aan mediapartner Van Hoorn Zeggen.

De romantische schaatsers werden na het schaatsen nog getrakteerd op een hapje en een drankje, in het restaurant. "Wel romantisch", zegt Nirman. "En heel iets anders dan een standaard etentje."