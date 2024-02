Behoud Beatrixtoren als iconisch bouwwerk uit jaren 60: 'Eerste hoogbouw in Zaandam'

De Erfgoedvereniging Bond Heemschut wil voorkomen dat de Beatrixtoren in het centrum van Zaandam wordt gesloopt. In een brief aan de gemeenteraad van Zaanstad schrijft de Bond dat de Beatrixtoren van grote historische waarde is als iconisch gebouw uit de jaren zestig. De torenflat en de flatwoningen in de Peperstraat moeten wijken voor ambitieuze nieuwbouw. Daar wordt al jaren over gesproken.

Zaankanter Paul Carree van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut legt uit dat de Beatrixtoren een prachtig voorbeeld is van de architectuur van de wederopbouw. "Het is typerend voor de betonbouw van destijds. Het was ook de eerste hoogbouw in het centrum van Zaandam. Het ligt prachtig aan de Zaan bij de brug die het westelijke deel verbindt met het oostelijke. Het ademt het optimisme uit van de jaren zestig."

En in het oosten van Zaandam werd toen de grote nieuwe wijk Poelenburg aangelegd en de bewoners daarvan konden alleen via de Peperstraat en de Beatrixbrug het centrum en het station bereiken.

Betonbouw

Volgens Carree is de Beatrixtoren ook nog het enige voorbeeld in Zaandam van de betonbouw uit die periode. "Ik weet dat Sjoerd Soeters (de architect verantwoordelijk voor de huidige nieuwbouwplannen, red.) niet van deze bouwperiode houdt. Hij vond het allemaal grijs en saai." Als je het gebouw nu zou slopen, zou je vindt Carree, een belangrijke periode in de Zaanse bouwgeschiedenis teniet doen. "Dat zou eeuwig zonde zijn."

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad de plannen rond de Beatrixtoren en de Peperstraat behandeld. De Zaanse partij ROSA is ook voorstander van behoud van de toren.