Het blijft nat en 'ongekend' warm de aankomende dagen

Vanmorgen is op veel plaatsen al veel water gevallen, maar vanmiddag wordt er droger weer verwacht. In het zuiden kan er zelfs een klein zonnetje tevoorschijn komen. De temperaturen lopen op tot 15 graden, en volgens NH-weerman Jan Visser is dat 'ongekend hoog' voor de tijd van het jaar. Vannacht zal het niet erg afkoelen, het blijft een graad of tien.

Morgen blijft het erg zacht, met zo'n 11 à 12 graden. De ochtend begint droog, maar daarna kan de capuchon weer op: begin van de middag zal er regen vallen. Later op de dag wordt het iets droger, maar het blijft bewolkt en er staat een flinke wind.

Weekend

Zaterdag is het een goede dag om op pad te gaan: het blijft dan droog en het wordt een graad of 11. Zondag komt er opnieuw regen aan, en dat zal een overmatig natte dag worden. Begin volgende week begint 'redelijk' droog, maar ook dan zal er regen vallen. De tweede helft van volgende week wordt nog natter, met temperaturen van rond de tien graden.