Mysterieus groen licht houdt IJmond in de ban

Op allerlei plekken in de IJmond is 's avonds een mysterieus blauwgroen licht te zien, en niemand lijkt te weten waar het vandaan komt. Facebookgebruikers speculeren erop los. Is het een buitenaardse groet, het sportpark van Uitgeest of toch een fel reclamebord?

Foto: Facebook

Inwoners van de IJmond zijn al een aantal keer geplaagd door het opvallende felle licht, maar de bron ervan lijkt een groot mysterie te zijn. Ook Sonny Harmunanto vraagt het zich af en plaatste een foto op sociale media met de vraag: "Wat is dit toch voor een licht?"

Verschillende ideeën Helaas krijgt de nieuwsgierige Heemskerker geen eenduidig antwoord, want de reacties lopen sterk uiteen. "Wij denken aan het reclamebord van het Dali College", oppert iemand. Hierop reageert een ander: "Het licht dat van hun reclamebord afkomt, is echt extreem fel." Maar niet iedereen is overtuigd. Anderen wijzen eerder naar het sportpark van Uitgeest. "Ik vermoed dat het de belachelijk felle verlichting is bij het voetbalveld van de voetbalclub in Uitgeest. Het is duidelijk zichtbaar vanaf de Noordermaatweg in Heemskerk en gewoon te erg", beweert een van hen. Bij de voetbalclub neemt donderdagmiddag echter niemand op om het mysterie op te lossen.

Foto: Facebook

Buitenaards leven Opmerkelijk genoeg beweert iemand anders het licht ook te zien vanuit een geheel andere richting. "Het is richting Wijk aan Zee en verandert van kleur. Blauw, blauwgroen, groenrood en rood." Tot dusverre is er geen duidelijke verklaring, dus komt de suggestie van buitenaards leven zelfs ter sprake, zij het met een knipoog. "Landing van buitenaardse wezens?"

Geen antwoord Ook Sonny weet nog steeds niet waar het mysterieuze licht vandaan komt, al neigt hij naar het idee van de voetbalverlichting. "Toch is het wel gek, want het is de tweede keer dat ik het zie en het duurde maar een half uurtje", zegt hij. Vooralsnog blijft het dus een mysterie.