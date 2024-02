Bestaat Onderdijk eigenlijk wel zonder een eigen postcode?

Staat Onderdijk op de kaart of zweeft het ergens tussen de postcodes in? Dit charmante lintdorp overweegt serieus om uit de schaduw van Wervershoof te stappen en zijn eigen postcode te claimen. Bijkomend voordeel: mocht de PostcodeKanjer ooit in het dorp vallen, dan hoeft die niet worden gedeeld, aldus de Dorpsraad.

Het 1.848 zielen tellende lintdorpje dat tussen Wervershoof en Medemblik ligt, zal niet bij iedereen gelijk een belletje doen rinkelen. En dat heeft volgens de dorpsraad een reden: het dorp mist namelijk een eigen postcode. "Alsof Onderdijk inderdaad niet bestaat, en een gehucht is van Wervershoof", zegt penningmeester Maichel Willems.

Het dorp valt onder de plattelandsgemeente Medemblik, die in totaal zeventien dorpskernen telt. Qua inwoneraantal staat Onderdijk op plek acht. "Hiermee is het dorp dus een volwaardig middelgrote kern in de gemeente", beargumenteerd Willems.

Hoop op medewerking

Dus verdient Onderdijk snel zijn eigen postcode, vindt de Dorpsraad. In een brief richten zij zich tot de gemeente, om ervoor te zorgen dat de unieke identiteit van ‘hun’ dorp behouden blijft. "Het voelt een beetje alsof we tussen wal en schip vallen", zegt hij.

Daarbij kan een eigen postcode ook de lokale economie ten goede komen. Het zou aantrekkelijker worden voor bedrijven om zich in Onderdijk te vestigen. Want wie nu in Onderdijk staat ingeschreven, staat geadresseerd in Wervershoof.

De Dorpsraad hoopt dan ook op begrip en medewerking vanuit de gemeente. Ze zijn ervan overtuigd dat het toekennen van een eigen postcode het dorp op de kaart zal zetten. De gemeente laat eind februari weten of het een haalbare kaart is.