Blaricum barst van de warmtepompen: meest geëlektrificeerde gemeente van Noord-Holland

De gemeente Blaricum is op het gebied van elektrificatie met afstand de koploper van Noord-Holland. Dit blijkt uit een onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster . De hoge score heeft Blaricum vooral te danken aan het hoge percentage warmtepompen in de gemeente.

Blaricum steekt met kop en schouders boven de rest van Noord-Holland uit en wordt beloond met een 7,1. Deze score is gebaseerd op een soort puntensysteem. Bij de toekenning van de punten wordt er gelet op hoe elektrisch een gemeente is ingesteld, dus hoeveel eigen stroom er bijvoorbeeld wordt opgewekt. Maar er is meer dan dat voor nodig om het beste jongetje van de klas te worden.

Je kunt met slechts één getal aangeven hoe 'elektrisch' een gemeente is: de Eco-Electric Index (EEC). Om tot een hoog getal te komen is het belangrijk dat een gemeente onder andere eigen stroom opwekt - bijvoorbeeld door zonnepanelen - maar ook dat een minimaal aantal huizen elektrisch verwarmd wordt. Ook het aantal elektrische auto's wordt meegeteld.

Goed cijfer

Uiteindelijk krijg je een soort 'gewogen gemiddelde' van de CO2-uitstoot als je per huishouden rekening houdt met zonnepanelen, een warmtepomp en een elektrische auto voor de deur. Met de warmtepompen in Blaricum zit het wel goed: meer dan 20 procent van de huizen wordt elektrisch verwarmd. Dat is drie keer zoveel als de rest van de provincie.

Maar het dorp scoort ook goed op andere fronten; wat elektrische auto's betreft zit Blaricum in de top 5 van de provincie. Op het gebied van zonnepanelen is er nog wel wat werk aan de winkel. Die race is gewonnen door Uitgeest, waar meer dan 50 procent van de woningen eigen stroom opwekt; in Blaricum is dat iets minder dan 30 procent.

Tweede plaats

Het uiteindelijk gescoorde cijfer van een dikke zeven is dus heel hoog. De tweede plaats wordt namelijk ingenomen door de gemeente Drechterland met een 5,2. En ter vergelijking: de minst geëlektrificeerde gemeente van Noord-Holland is Enkhuizen met een 2,6.