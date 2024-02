Overtollige bomen worden geoogst en herplant om natuur een handje te helpen

Dankzij de actie van MeerBomenNu worden bomen geoogst en uitgedeeld aan iedereen die dat wil, zodat zij deze weer kunnen herplanten. Dit zijn bomen die anders verwijderd en vernietigd zouden worden. Initiatiefnemer en drijvende kracht Franke van der Laan is onvermoeibaar op pad om ze te oogsten. Natuurlijk Noord-Holland graaft mee en minimaliseert met de verzamelde bomen in één klap de ecologische voetafdruk van NH.

NNH 122 meerbomen - NH Nieuws

Vele tienduizenden bomen worden dankzij de vrijwilligersorganisatie MeerBomenNu gratis uitgedeeld aan iedereen die dat wil: van één boompje in de tuin tot honderden bomen langs een weiland. De bomen komen uit bossen en plantsoenen waar ze zouden worden weggemaaid, afgegraven of simpelweg geen toekomst hebben tussen de grote volwassen bomen en struiken die er al staan. Ze worden uitgegraven en opgeslagen. Tekst gaat verder na de foto

Jonge zaailingen van bomen in het plantsoen van Hoofddorp - Foto: NH Media/Stephan Roest

In het plantsoen van Hoofddorp is Frank aan de slag met een groep vrijwilligers. "We halen deze jonge kleine boompjes langs de rand er uit omdat ze anders worden weggemaaid. Ook aan de andere kant van het geluidsscherm staan honderden jonge boompjes die opkomen in het gras waar straks weer de maaier overheen gaat. Wij halen ze eruit, kuilen ze op en delen ze weer uit." Maar waarom? Tekst gaat verder na de foto

Vrijwilligers verzamelen voor MeerBomenNu ieder jaar vele tienduizenden jonge boompjes. - Foto: NH Media/Stephan Roest

"Een volwassen boom verzamelt in zijn leven duizenden kilo's fijnstof. Daarnaast vangt hij broeikasgassen en stikstof en zo uit de lucht. Allemaal zaken die de klimaatverandering in gang zetten. Als wij meer bomen planten vertragen we dat proces en dat is goed voor ons allemaal", de gedrevenheid spat er van af bij Frank. Ondanks zijn leeftijd van 70+ gaat hij met zijn spade als een razende door het bos, klimt over hekken en sjort jonge boompjes met wortel en al de grond uit. Tekst gaat verder na de foto

Jonge boompjes staan klaar om te worden uitgedeeld - Foto: NH Media/Stephan Roest

MeerBomenNu organiseert maandelijks uitdeeldagen. Daar kan iedereen langs komen om de bomen op te halen. In bijna iedere gemeente is een bomenhub. "De bomenhub is het uitdeelcentrum", vertelt Franke in een kantorenpark in Hoofddorp waar de grootste bomenhub is. "Hier is het ruim tien jaar geleden begonnen. Vorige week zijn hier ruim 20.000 bomen uitgedeeld. Daar staan nog vlieren, dat zijn linden en we hebben nog tamme kastanjes!" Inmiddels wordt de voorraad weer aangevuld voor de komende uitdeeldag. Op meerbomen.nu vind je een bomenhub bij jou in de buurt. Doe mee. Red onze wereld en plant bomen, boompjes en struiken. Zij maken jouw zuurstof en ze zijn nog mooi ook!