De Peiling: Wat is het meest bizarre dat je ooit op vakantie hebt meegemaakt?

Een vliegtuig dat op weg was naar de Verenigde Staten, is gisteren teruggevlogen naar Schiphol omdat er ongedierte in de cockpit zat. Het ging om maden, die uit een tas met rotte vis gekropen waren. Een bijna ongeloofwaardig verhaal, maar tóch is het zo. Wat is het meest bizarre dat jij ooit op vakantie meegemaakt hebt?