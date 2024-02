Zo gaat het noordelijke deel Marnixstraat eruitzien: groen en meer ruimte voor fietsers

Het gedeelte van de Marnixstraat tussen Bloemgracht en Marnixplein krijgt een nieuwe inrichting. De werkzaamheden staan gepland vanaf september 2024. Er komt dan meer ruimte voor fietsers en voetgangers, is het idee. Ook komt er éénrichtingsverkeer. Om ruimte te maken worden alle 61 parkeerplekken verplaatst naar de Singelgrachtgarage-Marnix.

''Het wordt niet alleen fraaier, overzichtelijker en daarmee ook veiliger, maar ook beter toegankelijk voor bijvoorbeeld gebruikers van OV'', aldus Micha Mos van stadsdeel Centrum.

Bredere stoepen en groenvakken

Op het moment rijden fietsers in de Marnixstraat tussen de Bloemgracht en het Marnixplein over fietsstroken naast de gecombineerde tram/autobaan. Deze fietsstroken worden breder gemaakt, maar de tramrails blijven liggen. De halte Bloemgracht wordt ook breder gemaakt zodat het beter toegankelijk wordt, valt te lezen in de plannen. De auto’s blijven meerijden over de trambaan, maar dan wel alleen in noordelijke richting.

Doordat de parkeerplekken verplaatst worden, worden de stoepen ook breder. Er komen ook laad- en losplekken aan de oostzijde en meer ruimte om fietsen te parkeren.

"De Marnixstraat heeft nu veel steen en asfalt. Er is behoefte aan meer groen", schrijft de gemeente. "Maar dat is lastig omdat de ondergrond vol zit met kabels en leidingen. Daardoor is er onvoldoende ruimte om bomen te planten. In de nieuwe inrichting komen aan de westzijde van de straat meerdere groenvakken. Bij het Marnixplein verruilen we delen van het asfalt voor gras of betontegels met gras."

Project Binnenring

De herinrichting van de straat is onderdeel van project Binnenring. De Binnenring is ruim zeven kilometer lang en loopt via de Czaar Peterstraat, Sarphatistraat, Weteringschans en de Marnixstraat. De gemeente wil meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer. Om die reden wordt er een doorgaande fietsstraat van gemaakt.