Drie redders geëerd nadat ze vrouw te hulp schoten na ongeluk

In het raadhuis van Heemstede zijn woensdagmiddag drie mannen uit Overveen, Heemstede en Zandvoort door hun burgemeester onderscheiden met een zilveren medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Ze twijfelden in oktober vorig jaar geen moment toen ze een ongeluk zagen gebeuren op de Leidsevaart in Heemstede en redden het leven van het slachtoffer.

"Ik reed van mijn werk naar mijn ouders, om mijn kinderen op te halen", vertelt Zandvoorter Mark van Harlingen. "De auto achter me knalde op een tegenligger. Ik zag dat in de spiegel gebeuren. De auto reed van het talud af en kwam ondersteboven in het water. Ik wist dat ik zo'n oranje hamertje in de auto had liggen. Daarmee ben ik met jas en al en mijn horloge nog om, niet nadenkend het water ingegaan."

"Het was ijskoud en mensen gingen het water in om iemand te redden"

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort overhandigde Van Harlingen de zilveren medaille en een getuigschrift. Hij is trots op zijn inwoner: "Het is enorm te prijzen dat mensen als Mark zonder te twijfelen helpen. Het was ijskoud en mensen gingen direct het water in om iemand uit een auto te redden. We kunnen als Zandvoort echt trots zijn op een inwoner als Mark."

René Heideman uit Overveen zat op de fiets toen hij het ongeval zag gebeuren. Ook hij twijfelde geen seconde. "Ik zat op vier meter afstand, die auto rolde zo de Leidsevaart in. Ik heb nog mijn fiets op slot gezet en mijn telefoon in de fietstas gestopt. En ik ben samen met Nanne en Mark het water in gesprongen."

De Bloemendaalse burgemeester Ankie Broekers-Knol straalt: "Ik ben bijzonder trots op René Heideman. Ook op de andere twee natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vind het geweldig wat hij gedaan heeft. Je springt niet zomaar in die koude Leidsevaart. We zijn echt beretrots. Ik ben de dag na het ongeval ook meteen bij Heideman langs gegaan met een bos bloemen en een handgeschreven kaart."

Burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede was gastvrouw van de bijeenkomst, het ongeval vond in haar gemeente plaats. "Ik vind het heel mooi dat we het zo kunnen organiseren. Drie bijzondere inwoners uit drie gemeentes, maar toch bij elkaar. Ze hebben elkaar ook sinds het incident niet meer gezien. Ze kunnen lekker bijpraten."

Met een grote lach: "Ik stond wel voor paal naderhand, helemaal nat en in mijn onderbroek." Nanne is blij met de medaille en het getuigschrift: "Het voelt alsof je de koning bent, in elk geval alsof je echt iets goeds hebt gedaan."

De 16-jarige Nanne was ietwat laat, hij was op weg naar het raadhuis natgeregend. Nienhuis kan er wel om lachen. "Pubers en op tijd komen; ik ken dat van huis uit. Het was wel symbolisch geweest als hij hier met een nat pak was aangekomen. We hebben met liefde op hem gewacht, want het is een bijzonder moment."

Nienhuis vervolgt: "Ik vind het heel mooi dat iemand van zijn leeftijd zoiets ziet gebeuren: hij blijft kalm, hij gaat helpen, hij doet zijn ding. En ik hoor net van zijn moeder dat hij boodschappen had gehaald voor zijn vrienden. Die is hij gewoon gaan brengen, alsof dit even een intermezzo was. Ik ben supertrots op deze helden."

Tekst loopt door onder de foto.