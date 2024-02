Tientallen architecten ontwerpen alternatieven voor 'ontzettend lelijke' nieuwe Heineken Hoek

Hoewel het fonkelwitte pand op de plek van de Heineken Hoek bijna af is, heeft de alternatieve ontwerpwedstrijd voor een nieuw gebouw maar liefst 32 inzending ontvangen. En die kwamen niet alleen uit Nederland. Roland Larivière is er zelfs speciaal uit Frankrijk voor overgekomen.

Hij mag dan wel geen professionele architect zijn, toegewijd is Roland Larivière zeker. Het is zijn eerste keer in Amsterdam, en met grote ogen kijkt hij naar het nieuwe gebouw op de plek van de Heineken Hoek: "Iedereen kan toch zien dat dit niet mooi is. Ik ben een amateurarchitect, maar ik ben gepassioneerd over harmonische structuren die in het stadsbeeld passen. Daarom heb ik meegedaan aan de wedstrijd."

Ontzettend lelijk

Die wedstrijd is uitgeschreven door Architectuur Omslag, een organisatie die zich inzet voor 'mooi bouwen', waarbij de lokale identiteit behouden blijft. "Het doel is om mensen te laten zien dat er een alternatief ", zegt Ruben Hansen van Architectuur Omslag. "In een traditionele aanpak kun je ook veel creativiteit kwijt. Mensen denken soms dat je dan altijd hetzelfde ziet, maar zoals je aan de inzendingen ziet verschillen de ontwerpen enorm."

Niet alleen vond Hansen het huidige ontwerp "ontzettend lelijk", ook wil hij dat burgers meer betrokken worden bij besluitvorming rondom nieuwe gebouwen in het traditionele stadsbeeld.

Dat er ineens 32 inzendingen binnenkwamen was wel even schrikken. Hansen: "We hadden er een stuk of zeven verwacht, maar toen bleek opeens een hele klas van een Amerikaanse universiteit mee te doen. De inzendingen bleven maar binnenstromen." De inzendingen kwamen verder onder andere uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.