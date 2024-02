Buren zagen hoe hondje Tim werd verscheurd door vechthonden: "Vergeet je nooit meer"

Omwonenden van een grasveld aan het Westelijke Halfrond in Amstelveen waar vier vechthonden gisteren hondje Tim doodbeten, zijn erg aangedaan. Een aantal van hen heeft gezien hoe het hondje werd verscheurd.

Eén van de vier pitbulls die het hondje heeft doodgebeten - Foto: Inter Visual Studio / Davey Baas

NH sprak vandaag met ooggetuigen die rondom het grasveld wonen. Ook het baasje van Tim en haar buurvrouw met wie ze gisteren de honden uitliet, deden hun verhaal. De vrouwen wonen in de flat naast het grasveld en willen liever niet met hun naam in de media.

"Hij heeft een vreselijke doodstrijd moeten leveren" Baasje van Tim

"Ik ben er echt kapot van", vertelt Tims baasje. Ze is net zijn spulletjes aan het opruimen. Nu Tim er niet meer is, woont de vrouw alleen. "Mijn man is overleden, mijn andere hond is er ook niet meer." De manier waarop Tim aan zijn einde is gekomen kan ze maar moeilijk verteren. "Hij heeft een vreselijke doodstrijd moeten leveren." Bang voor honden De buurvrouwen lopen vaak samen een rondje met de honden. Zo ook gistermiddag rond 15:30 uur. Even verderop loopt op dat moment een bewoner van een naastgelegen flat met zijn vier honden, die niet zijn aangelijnd. Volgens de dierenambulance gaat het om twee pitbulls XL en twee staffords. Meerdere buurtbewoners met honden vertellen vandaag dat ze niet meer in het parkje durven te lopen, omdat ze bang zijn voor de pitbulls. "Normaal gesproken loop ik ook een andere kant op als ik die honden aan zie komen. Dan sein ik vaak even met de eigenaar, want hij houdt daar wel rekening mee", vertelt Tims baasje.

Vechthonden zijn honden met brede kaken en een gespierd lijf. Het worden ook wel hoog-risico honden genoemd, omdat ze een ingefokte agressie en achtergrond van aanvallen en doden hebben. Oorspronkelijk werden de honden dan ook daadwerkelijk gebruikt in gevechten. De soorten pitbull, stafford, boerboel, bullmastiff, dogo argentino en cane corso vallen onder vechthonden. Vroeger was er in Nederland een verbod op vechthonden, maar dat is elf jaar geleden afgeschaft. De bulldog XL, die groter is dan een normale bulldog, is in Engeland sinds 1 januari verboden. Nederlandse plastisch chirurgen trokken vorig jaar augustus aan de bel, omdat zij overspoeld werden met (menselijke) slachtoffers van bijtende honden. De Tweede Kamer wilde naar aanleiding van die oproep een fok- en houdverbod voor bijtgevaarlijke honden.

Dit keer komt een van de vechthonden uit het niets van achter aanrennen. Nog voor ze iets kan doen, grijpt het dier de kleine borderterriër Tim. De drie andere vechthonden volgen zijn voorbeeld en duiken erop. "Mijn hondje heb ik snel opgetild", vertelt de buurvrouw. "Er sprong nog wel een hond tegen me op om te proberen die ook te pakken, maar dat lukte gelukkig niet."

"Hij heeft echt alles geprobeerd om Tim te beschermen" Buurtbewoonster

De baas van de vechthonden doet volgens de vrouwen verwoede pogingen om zijn dieren onder controle te krijgen. "Uiteindelijk is hij zelfs op Tim gaan liggen. Hij heeft echt alles geprobeerd om hem te beschermen." Dat ziet ook buurvrouw Maria, die op het geschreeuw af is gekomen. "Ik heb vanaf mijn balkon 112 gebeld en de politie was er heel snel", vertelt ze. Maria ziet het uiteindelijk helemaal misgaan. "Ik heb nog nooit zoiets gezien. De honden waren echt heel agressief." Verscheurd Het baasje van Tim wordt ondertussen afgeschermd, zodat ze niet kan zien wat de honden met haar geliefde huisdier doen. Buren die wel blijven kijken vertellen later aan NH dat een van de honden Tim naar zijn strot vloog en met zijn kop heen en weer schudde, terwijl het hondje tussen zijn kaken bungelde. "Hij is echt verscheurd", zegt Maria. Ze heeft er vannacht niet van kunnen slapen. "Dit vergeet je nooit meer." De buren zijn nog steeds in shock van de geweldsexplosie die gisteren op het grasveldje ontstond. Vooral het feit dat de honden maar niet loslieten heeft veel impact gemaakt. Hondengedragsdeskundige Arnoud Busscher legt uit hoe een hond zo kan ontsporen. Hij vermoedt dat de 'prooiagressie' is aangewakkerd. "Dat is op Tim geprojecteerd. Hij werd waarschijnlijk niet als hond, maar als prooi gezien." In een trance De honden hebben elkaar vervolgens 'aangestoken.' Door de agressieve aanleg van pitbulls en staffords raken dit soort honden op zo'n moment in een soort trance. "Ze voelen geen pijn meer en horen hun baasje niet roepen." Dit past bij het beeld dat ooggetuigen van het incident schetsen. "Ze luisterden totaal niet meer naar zijn bevelen", vertelt een van hen. Busscher raadt om deze reden bijvoorbeeld af om dit soort hondenspeeltjes in de bek te geven. Dan kan de prooiagressie namelijk ook worden aangewakkerd. Ze maken dan dezelfde beweging met hun kop als de hond die Tim uiteindelijk in zijn keel beet.

De eigenaar van de vier pitbulls is aangehouden Inter Visual Studio / Davey Baas

De buurtbewoners zijn erg van slag Inter Visual Studio / Davey Baas

Meerdere buren vertellen dat de aanval niet als een verrassing kwam. Er zouden volgens hen al vaker incidenten zijn gebeurd, waarbij een hond van deze eigenaar andere honden aanviel. De politie heeft dit niet bevestigd. Woningbouwvereniging Eigen Haard, die de flat waar de man woont beheert, kan wel vertellen dat buren hebben geklaagd over overlast. "De laatste tijd ging het beter", laat een woordvoerder weten. 'Lief en sociaal' Er heerst veel onbegrip over het feit dat de vechthonden losliepen. Een vriendin van de eigenaar van de vechthonden vertelt vandaag aan NH dat hij dat deed omdat het normaal is in de buurt. "Andere mensen laten hun honden ook loslopen." Volgens haar zijn de honden juist heel lief en sociaal en dus begrijpt ze niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een officier van justitie heeft de man vandaag gehoord, maar wat er met de honden gaat gebeuren, is nog niet bekend. Ze zijn op dit moment nog in beslag genomen. Extra aandacht nodig Veel buren vinden het ook rot voor de eigenaar van de vechthonden dat dit is gebeurd, maar denken toch dat het beter is als de honden niet (allemaal) terugkomen. "Het is gewoon niet te doen in zo'n klein appartement", vertelt een buurvrouw die anoniem wil blijven. Ze trok al meerdere malen aan de bel bij instanties. Busscher erkent dat er veel bij komt kijken als je dit soort honden wil houden. "Ze hebben extra aandacht nodig. Bij dit soort honden moet je extra goed opletten of ze goed socialiseren. Wanneer ze alleen in groepsverband leven leren ze niet omgaan met andere honden. Dat komt door de lage agressiedrempel van pitbulls en staffords."

"Er komt een soort kracht bij die honden los, waar wij mensen geen antwoord op hebben" Arnoud Busscher - hondenexpert