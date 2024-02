Projectontwikkelaar drukt op pauze-knop na bewogen bewonersbijeenkomst

De bewoners van de wijk Klein Rome in Hilversum kunnen tijdelijk ademhalen. Projectontwikkelaar Alron pauzeert het 'participatietraject' rondom de geplande hoogbouw in de wijk.

Tijdens een bewonersbijeenkomst eind januari liepen de emoties hoog op toen de bewoners zich mochten uitspreken over de geplande hoogbouw in hun wijk. In een kort bericht aan de bestuursleden van Stichting Behoud ons Klein Rome laten Alron Beheer BV en Engel Architecten nu weten dat ze een 'pauze inlassen'.

De geplande enquête en de vervolgbijeenkomst van 29 februari zijn geannuleerd. De projectontwikkelaar zegt in het bericht na te denken over een 'passend vervolg'. Bij Stichting Behoud ons Klein Rome zijn ze blij met het besluit van de projectontwikkelaar. Marnix Simons: "Door ons verzet hebben we de architect en de ontwikkelaar teruggestuurd naar de tekentafel."

Maarten Engel van Engel Architecten vindt het jammer dat het zo is gelopen en is geschrokken van de reacties. "We zochten dialoog, maar dat is niet gelukt. We gaan bezig met een nieuw plan dat hopelijk beter aansluit bij de wensen van de bewoners."