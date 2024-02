Bussumse wijk heeft al tien jaar last van ratten door lekkende riolering

Bewoners van de Anne Franklaan in Bussum hebben al zeker tien jaar last van ratten in hun huis. De dieren lopen door de kelder, knagen gaten en veroorzaken kleine sinkholes in de tuin. De oorzaak blijkt een riolering die als sinds 2016 op meerdere plekken lek is.

Toen Martijn Burger zo'n tien jaar geleden een vreemde lucht rook in zijn huis snapte hij niet waar het vandaan kwam. Hij dacht dat het vuilnis te lang binnen stond, maar na flink zoeken kwam hij bij de kelder uit. Zijn kruipruimte bleek vol te liggen met dode ratten. "Het hele huis rook er naar. Het begint met een lichte geur en na een dag is het een extreme lijkengeur", zegt Martijn aan NH. Tien jaar later zijn de ratten nog steeds niet weg. "Het gebeurt ongeveer vijf keer per jaar, dan doe ik weer zo'n papierenoveral aan, handschoenen aan, mondkapje op en dan ga ik zoeken in de kruipruimte naar dode ratten." Tekst gaat verder na de video

Ratten - NH Nieuws

De oorzaak van de rattenplaag is volgens Burger een lekkende riolering, maar het duurde even voordat hij de gemeente daarvan kon overtuigen. Na een hoop getouwtrek, overleg en uiteindelijk een videoinspectie, concludeerde ook de gemeente dat de riolering zo lek is als een mandje. "De wortels van bomen maken gaten in de riolering waardoor ratten vrij spel hebben. Ze lopen het riool uit, graven zich een weg naar boven en vervolgens maken ze gangen onder de grond in de wijk." Dweilen met de kraan open Jaren later heeft Burger weliswaar gelijk van de gemeente, maar zit hij nog steeds met een lekkende riolering en een rattenplaag. Het probleem wordt volgens hem alleen maar vooruit geschoven. "De bestrijdingsdienst zet lokbakken neer om de ratten te vangen, maar dat is dweilen met de kraan open." Gemeente Gooise Meren meldt aan NH dat het probleem bekend is en dat de riolering op meerdere plekken kapot of lek is. Aankomend jaar zal de ergste schade worden aangepakt. De gemeente streeft ernaar om voor de zomer met de onderhoudswerkzaamheden te starten.

Lees ook Alkmaar Ratten die vogels afslachten? PvdD Alkmaar vindt het een gek verhaal