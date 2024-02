Sara, Sepp en Sterre uitgeroepen tot West-Friese winnaars van voorleeswedstrijd

Leerlingen van groepen 7 en 8 in West-Friesland hebben afgelopen weken meegedaan aan de lokale voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. In totaal deden 26 leerlingen mee. Verschillende jury's hebben uiteindelijk drie winnaars gekozen.

Namens de gemeenten Drechterland en Enkhuizen kwam Sterre Hof als beste naar voren. Sterre krijgt les op de Meester Spigtschool in Hoogkarspel, en las een fragment voor uit het boek 'Kinderen van de Grote Beer' van Carry Slee. De jury vond dat Sterre iedereen op een ontspannen manier mee kon trekken in het verhaal met een fantastisch open einde, waardoor je echt meer wil weten over het verhaal.

Sepp Redeker werd in de gemeente Medemblik verkozen als beste voorlezer. De scholier van basisschool De Vlieger uit Hauwert las voor uit het eerste boek van de Harry Potter-reeks. Met zijn juiste en duidelijke uitspraak nam hij volgens de jury in Medemblik de luisteraars helemaal mee in het boek.

De gemeenten Koggenland en Opmeer hebben Sara Oudhuis van basisschool De Sprankeling uit Avenhorn verkozen als winnaar van de lokale voorleeswedstrijd. Sara las volgens de jury van de twee gemeenten heel zelfverzekerd haar fragment voor, keek het publiek goed aan trok ze daarmee in het verhaal van schrijfster Marjon Hoffman.

Landelijke finale

De drie scholieren uit West-Friesland gaan door naar de regionale finale, die op 16 maart bij de Bibliotheek Stede Broec gehouden wordt. Daarna volgt mogelijk een landelijke finale. In ieder geval kunnen Sara, Sepp en Sterre inspiratie halen uit vorig jaar.

De toen 11-jarige Lana uit Zwaag wist vorig jaar namelijk de landelijke finale te bereiken, en las voor in een volgepakt TivoliVredenburg. Met de bus vertrokken familie, vrienden en klasgenoten van haar school De Wingerd richting Utrecht, en zagen Lana uiteindelijk nét naast de titel grijpen. "Ze heeft alles gegeven en kan trots zijn ", vertelde haar juf Marleen vorig jaar na afloop van de Nationale Voorleeswedstrijd.