Op Schiphol hangt de liefde in de lucht: "Ze zal dramatisch in mijn armen vallen"

Romantici stonden vandaag in de aankomsthallen met bossen bloemen, Valentijnsrozen of gigantische teddyberen hun geliefden op te wachten. "Prachtige dag toch, Valentijnsdag?", zegt een vader die niet kan wachten om zijn vriendin en zoontje weer te zien. NH Nieuws sprak met de geliefden.

Love is in the air op Schiphol - NH Nieuws

"Twee ballonnen, want er komen twee mensen aan", vertelt de wachtende vader die met een vliegtuigballon en een hartjesballon klaar staat voor de hereniging. "Ze komen precies op tijd terug voor Valentijn en ik dacht: laat ik ze meteen even goed verwelkomen." In Aankomsthal 4 pakken de eerste passagiers van een vlucht uit Curaçao hun bagage van de band. Hun geliefden staan klaar aan de andere kant van de glazen wand. Ze checken hun telefoons en kijken nieuwsgierig naar de schuifdeuren die telkens open gaan. "Een klein boeketje voor mijn vriendin", vertelt Yvo Bary (27) uit Amsterdam. Hij komt zijn vriendin Féline ophalen die drie weken op het eiland is geweest om haar ouders te bezoeken die daar wonen. "Geen heftig liefdesverhaal deze reis nee", lacht hij. "Maar ik kijk er naar uit om haar weer te zien. Ze zal straks dramatisch in mijn armen vallen." Hartjesballon Verderop staan drie kinderen te wachten op hun ouders met rozen en een hartjesballon. "Die zijn voor papa en mama. Ze wilden even een weekje alleen zijn", vertelt hun oudste dochter. Ze vindt het jammer dat ze niet mee mocht, toch neemt ze het hen niet kwalijk en heeft ze veel zin om haar ouders te zien.



Als papa en mama niet veel later door de schuifdeuren de aankomsthal binnenlopen, rennen de kinderen op hen af. "De volgende keer gaan ze weer mee hoor", zegt hun moeder lachend. "Maar het is goed bevallen!"

Yvo Bary (27) uit Amsterdam wachtte zijn vriendin Féline op met een grote bos bloemen - Foto: NH Media / Eline Boshuizen