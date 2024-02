Boa Bond kritisch op toestaan religieuze uitingen: "We hebben niet voor niks één uniform"

De Nederlandse Boa Bond is het niet eens met de plannen om in Amsterdam religieuze uitingen toe staan bij handhavers. Burgemeester Halsema en wethouder Personeel en Organisatie Hester van Buren maakten dat gisteren bekend. Het geldt naast handhavers ook voor bijvoorbeeld brandweerlieden en toezichthouders.

Hiermee schaart hij zich achter Denk, die in 2021 al een motie indienden waarin werd gepleit voor deze maatregel. Die motie werd toen door een groot deel van de gemeenteraad gesteund. Denk vroeg er toen om dat er zou worden onderzocht of het uniform van boa's inclusiever kon worden gemaakt. Daar is nu dus groen licht voor. "Wij zien dit als een vorm van inclusiviteit", legt Süleyman Koyuncu van Denk uit. "Mensen die hun geloofsuiting zichtbaar uiten konden tot voor kort niet werken als handhaver. Dat kunnen ze nu wel en daar zijn we heel blij mee."

Vanuit de Amsterdamse politiek werd ook wisselend gereageerd. De VVD en JA21 waren kritisch, maar het CDA liet weten dat uniform niet identiek betekent. Fractievoorzitter Rogier Havelaar gaf aan: "Ik zou het geweldig vinden als er keppeltjes, hoofddoeken en kettinkjes met kruisjes in politie- of boa-huisstijl zijn."

Het stadsbestuur zegt ervan overtuigd te zijn dat alle ambtenaren professioneel en onpartijdig zijn in hun handelen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Daar is ook bij de Boa Bond geen twijfel over, maar toch zijn ze kritisch op het besluit. "Het gaat om het principe", aldus Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. "Wij vinden dat boa's hetzelfde uniform moeten hebben en neutraliteit moet uitstralen. Ze moeten niet de schijn hebben van niet-neutraliteit."

Maar volgens de Boa Bond speelt deze wens onder handhavers helemaal niet. "De populatie van boa's is in de grote steden heel divers, met allerlei achtergronden, dus in die zin speelt het niet", aldus Ruud Kuin. "Het is een non-issue, maar wat wel een issue is, is dat boa's veilig hun werk willen kunnen doen."

Meerdere steden

Amsterdam is niet de eerste stad waar handhavers straks religieuze uitingen mogen dragen. In gemeenten als Utrecht, Arnhem en Tilburg werden religieuze uitingen bij gemeentelijke handhavers eerder al toegestaan. "We hebben niet voor niks een uniform en dat moet niet in elke stad anders zijn", vindt Kuin. "Dat idee is ook al raar."

Volgens Koyuncu gaat er niks veranderen nu er een uiting gedragen kan worden. "Neutraliteit laat je zien met je handelen en niet met je kleding", geeft hij aan. "Dat je een hoofddeksel draagt laat zien dat je bij een geloofsgemeenschap hoort. Dat zegt niks over het handelen."

Vanaf wanneer religieuze uitingen bij de gemeentelijke handhavers, toezichthouders en de brandweer precies worden toegestaan, is nog onbekend. Dat wordt later bekendgemaakt.