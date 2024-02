Buurtbrasserie Kersenboogerd blijft open na handtekeningenactie en steun vrijwilligers

De dreigende sluiting van de Buurtbrasserie in de Hoornse wijk Kersenboogerd heeft dusdanig veel losgemaakt, dat buurtbewoners een handtekeningenactie hebben opgezet om het te behouden. En met succes, want de gemeente Hoorn en stichting Netwerk maakten gisteren bekend dat de brasserie tóch open kan blijven.

De brasserie in de Hoornse wijk is er speciaal voor buurtbewoners met een kleine portemonnee. Vrijwillige koks bereiden iedere zaterdagavond een tweegangendiner voor, met veelal gezonde producten. In het afgelopen jaar leek er niet genoeg financiële steun om de brasserie open te houden, maar buurtbewoners lieten het hier niet bij zitten en zijn een handtekeningenactie gestart.

Niet alleen buurtbewoners hebben deze ondertekend, maar ook kreeg de brasserie steun van vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de plaats. "Het behoud van de buurtbrasserie is mede te danken aan constructieve gesprekken tussen stichting Netwerk en haar vrijwilligers", stelt een woordvoerder van de gemeente Hoorn. "Zij hebben gezamenlijk gekeken naar de kosten en baten, waarbij beide partijen tot een bevredigende oplossing zijn gekomen. Extra subsidie van de gemeente is hierbij niet nodig."

Inspirerende inzet van gemeenschap

Oprichtster Maria van Nuland laat weten opgelucht te zijn over het voortzetten van de brasserie. "We hebben allemaal wat water bij de wijn gedaan, en daarbij ook steun gekregen van bewoners en sponsoren", legt ze uit. "Het is voor veel mensen in de buurt toch een uitje, waarbij ze voor een redelijk bedrag kunnen eten."