Na bijna 50 jaar plant Roel weer een boom voor 50-jarige Hilversumse Meent

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan dit jaar van de Hilversumse Meent plantte Roel van Reenen voor de tweede keer in zijn leven een eerste boom: een robuuste kastanje. De allereerste boom van de Meent werd bijna 50 jaar geleden ook door Van Reenen geplant. In totaal komen er, niet geheel toevallig, vijftig nieuwe bomen.

Groen en bomen hebben bijna altijd al de interesse gehad van Roel. Als jongen van 16 kwam hij bij de groenvoorziening van de gemeente Hilversum terecht en heeft hij geholpen om de ‘groengordel’ van de Meent aan te leggen. Gestaag beklom Roel de ladder bij de gemeentelijke groenafdeling, totdat hij uiteindelijk een leidinggevende rol had.

Boom opzetten

Als leidinggevende bezocht hij de buurt minder maar als medewerker bij de groenvoorziening kwam Roel vaak in de Hilversumse Meent. Hij heeft daar, toen de wijk net was opgericht, de eerste bomen in de grond gezet. 'Boom groot, planter dood', gaat in dit geval niet op, grapt de Hilversumse natuurliefhebber. Hij heeft de bomen groot zien worden én weer zien verdwijnen.

Door gebrek aan kennis van bomen en door ouderdom, maar ook door bijvoorbeeld auto's die er tegenaan botsten, zijn veel bomen uit de Meent verdwenen de laatste jaren. Het is nu de bedoeling om langs de Hilversumse Meentweg weer een statige bomenrij te hebben staan. Dat is niet alleen een fraai gezicht, de wortels helpen ook voor betere afwatering en om de bodem gezond te houden.

Gesjoemeld

Daarom worden er de komende tijd vijftig bomen geplant. Eigenlijk is er een klein beetje 'gesjoemeld' met het aantal: vorig jaar werden er namelijk al 40 bomen geplant, zodat er dit jaar 50 bomen voor vijftig jaar Hilversumse Meent geplant kunnen worden. Met dus negentig nieuwe bomen in totaal, moet het groene karakter van de Meent bewaard blijven.

Er komt een grote variatie in de soorten: van kastanjes tot iepen. Dat is goed voor de biodiversiteit en daardoor hebben de bomen ook minder last van hun eigen 'concurrentie'. Het planten gebeurt in februari, zodat de bomen nog goed kunnen wortelen. Als de grondwaterstand in de zomer dan weer daalt, kunnen de wortels toch bij het water.

Overleven

Inmiddels is Roel zelf niet meer werkzaam in de Meent maar hij blijft er wel erg bij betrokken. Het is toch een beetje zijn 'startpunt' geweest. Op dit moment is niet helemaal duidelijk of de nu geplante kastanje een bordje met zijn naam gaat dragen, maar het is wel nagenoeg zeker dat deze boom Roel zal overleven.