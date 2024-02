Hoe zoet en zout water de Wadden van energie kunnen voorzien: "We lopen voorop"

Hoe zoet- en zoutwater de Wadden van energie kunnen voorzien: "We lopen voorop in de wereld" - NH Nieuws

"In het zoute water zitten positief geladen deeltjes, in het zoete water niet of nauwelijks", legt Siebers uit. Het bedrijf gebruikt water uit het IJsselmeer en uit de Waddenzee. Boven de Afsluitdijk zijn de buizen goed zichtbaar waar het water door aan- en afgevoerd wordt. Bij de techniek om de deeltjes te scheiden wordt gebruik gemaakt van installaties vol membranen, dunnen vellen. Die zorgen voor de scheiding van positieve en negatieve deeltjes. "En dat gebruiken wij om een batterij uit water te maken."

"Hier langs de Afsluitdijk zou een grote energiecentrale kunnen komen, opgebouwd uit kleinere deel-installaties. Er zijn al gesprekken over met de provincies Noord-Holland en Friesland. We gaan hier opschalen, dat wordt gesteund door het Waddenfonds en de provincies", vertelt Siebers.

Eind 2014 werd de proeflocatie op de Afsluitdijk geopend, dus er wordt al zo'n tien jaar mee geëxperimenteerd. "De techniek is in 1954 beschreven door een Engelse onderzoeker, meneer Patel. Hij bedacht de mogelijkheid om energie te winnen uit zoet en zout water, maar kon geen grip krijgen op hoe het moest."

Een van de deelnemers aan het rapport is het project op de Afsluitdijk van Blue Energy. "Je ziet dat de politieke belangstelling en ook die van de ministeries is geconcentreerd op het krijgen van een duurzame energiemix uit zon en wind." Deze technieken zijn uitontwikkeld en daar wordt veel op ingezet, vertelt Siebers. "Wij zijn er druk mee bezig om energie uit water daar aan toe te voegen. En we zouden het dan ook heel prettig vinden en ook wel noodzakelijk dat de landelijke overheid nog meer dan nu ons daarin ondersteunt."

Eind januari werd door het Waddenfonds een rapport overhandigd aan minister Rob Jetten dat liet zien dat de Waddenregio genoeg elementen heeft om zelf energie op te wekken. Een groot deel van de huishoudens zou in 2030 al kunnen draaien op stroom dat met het omliggende water is opgebracht.

Volgens Siebers is het winnen uit water vooral een interessante toevoeging omdat het altijd beschikbaar is. Een dag zonder wind of zon kan zo maar voorkomen, maar water is altijd aanwezig. "En we lopen hiermee in Nederland ver voorop te lopen ten opzichte van de wereld. Dat is ook wel vastgesteld door onderzoeken van TNO bijvoorbeeld."

Het winnen van energie uit water is niet het enige waarvoor de installaties kunnen worden ingezet, vertelt Rik Siebers tijdens een rondleiding door de proeflocatie. "Je kunt het proces ook omdraaien. Dan kan je de installatie gebruiken om bijvoorbeeld zoet water te maken uit zout water. Maar je kunt ook allerlei belangrijke grondstoffen uit het water filteren, lithium bijvoorbeeld, die je dan weer kunt hergebruiken."

Zes jaar

Het rapport van TNO over het winnen van energie in de Waddenzee richt zich op het jaar 2030, dus over zes jaar. Volgens Siebers is de techniek dan klaar om grootschalig te worden ingezet. "De opschaling, het vergroten van de installaties hebben we nu gefinancierd gekregen dus daar kunnen we tot 2027 mee aan de gang."