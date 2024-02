Airbus A330 maakt tussenlanding op Schiphol na noodmelding van piloten

Een vliegtuig van het type Airbus A330 van Sunclass Airlines, die onderweg was van Stockholm naar Gran Canaria, moest een tussenlanding maken op Schiphol. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland zou het vliegtuig technische problemen hebben.

Piloten gaven de noodmelding 'mayday' en vroegen of ze snel mochten landen bij Schiphol Airport. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de technische problemen was.

Het toestel van de Deense chartermaatschappij is inmiddels veilig geland op de Zwanenburgbaan. Deze baan was op dat moment niet in gebruik, waardoor het toestel het andere vliegverkeer niet dwarszat.

Rookontwikkeling

Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland zou er sprake zijn van rookontwikkeling bij het toestel. De brandweer is ter plaatse en de situatie is momenteel onder controle.

Noodlandingen komen niet vaak voor. Piloten geven alleen mayday noodmeldingen wanneer de situatie kritiek is. Toch gebeurde dit vorige week ook. Toen maakte een vrachtvliegtuig van One Air ook een landing op Schiphol vanwege probleem met elektrisch systeem.