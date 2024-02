Geen vergunning, toch gebouwd: Microsoft laat datacenter zien

Het kleine dorp Middenmeer werd bijna negen jaar geleden in een klap landelijk nieuws door de komst van miljardenbedrijf Microsoft. Agrarische grond werd ingeruild voor een groot datacenter pal naast de A7. In al die jaren is er vanuit omwonenden veel weerstand voor de komst én uitbreiding geweest, maar Microsoft hield zich al die tijd op de vlakte. Tot nu, want NH was welkom om te komen kijken bij het nieuwste datacenter, dat bijna af is.

Een bril, bouwhelm, geel veiligheidsjasje, schoenen met stalen neuzen, handschoenen, en een bezoekerspasje: allemaal veiligheidsvoorschriften die de verslaggever moet dragen om het, voor veel mensen, mysterieuze terrein van Microsoft te bezoeken. In bijna negen jaar mocht er geen enkele journalist bij de techgigant naar binnen, maar daar komt dan nu toch echt verandering in.

De directeur van de datacenters van Microsoft in Middenmeer, Nick Hengelman, heeft tijd vrij gemaakt in zijn agenda om een rondleiding te geven over het terrein waar een nieuw datacenter in aanbouw is. En niet alleen media, ook bewoners en bedrijven rondom het gebied zijn de afgelopen tijd steeds meer betrokken geraakt en mochten een kijkje komen nemen. "En ik vind het jammer dat we dat niet eerder hebben gedaan", zegt Hengelman.

Transparantie

De jaren van stilte bij Microsoft zijn naar eigen zeggen voorbij en Microsoft belooft meer transparantie. Hengelman vertelt over het nieuwe datacenter en neemt daarnaast de kans om terug te komen op oud nieuws waar de regionale en landelijke kranten vol mee stonden, maar dat volgens hem niet waar is. Namelijk over het feit dat er nog geen vergunning zou zijn geweest voor het nieuwe datacenter, terwijl er wel al gebouwd werd.

"Het is de indruk die is gewekt, maar dat is niet het geval. De vergunning is afgegeven door de gemeente Hollands Kroon, maar de provincie Noord-Holland vond toen dat zij de vergunning uit hadden moeten geven. En daar zaten wij tussenin."

