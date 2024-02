Door explosies getroffen Alkmaarders steken elkaar een hart onder de riem

Al met al is ze tevreden hoe het in de stad gaat. "Je ziet dat wanneer dit soort explosies gebeuren dat buren elkaar meteen treffen. Dat vertelden zij mij toen ik in de getroffen wijken langs ging. Mensen ruimden samen de troep op, maar waren ook gelijk bezig met dat je elkaar niet scheef moet aankijken, want ze moeten met elkaar door. Dat is zo belangrijk."

Inmiddels zijn er tien verdachten in beeld, die onder meer opgepakt konden worden nadat zij op beveiligingscamera's gezien waren. De inzet van die camera's lijkt dus haar vruchten af te werpen. Dat erkent ook burgemeester Anja Schouten, al blijft zij voorzichtig: "Ik klopt het af, want we hebben veel kunnen voorkomen, maar het is nog niet klaar."

In de Olieslagerstraat hangen talloze hartjes achter de ramen. Het geeft een heel ander beeld dan vorige maand, toen ontplofte bij een van de woningen meerdere keren een explosief . De straat ligt in een van de vijf veiligheidsrisicogebieden die in Alkmaar zijn ingesteld nadat de stad geteisterd wordt door tientallen (bijna) explosies.

Het gemeenschapsgevoel en de saamhorigheid is volgens de burgemeester enorm gegroeid. "Neem de Olieslagerstraat. Daar hebben buren elkaar hartjes gegeven om achter het raam te plakken, zo van: 'laten we goed naar elkaar om blijven kijken'. Dat vind ik mooi, want zo'n buurt kan door dit soort gebeurtenissen ook heel makkelijk uit elkaar gespeeld worden. Blijf met elkaar in gesprek. Dat is het belangrijkste."

Dat geluid klonk volgens Schouten ook door tijdens de bewonersavond over de explosies en de maatregelen die genomen werden. "Daar waren natuurlijk een hoop vragen over het lopende onderzoek en of mensen nog wel veilig wonen. Maar daar werden ook gelijk app-groepjes gemaakt zodat buurten met elkaar en de wijkagent contact kunnen houden."

"Want zolang de politie ons nog niet kan vertellen hoe het zit, zullen we het met elkaar moeten doen. Iedereen is zich een hoedje geschrokken. De zorgen zijn groot, zeker op plekken waar het vaker gebeurd is."

Anja Schouten erkent dat de impact van de explosies, en vervolgens het instellen van veiligheidsrisicogebieden en het plaatsen van camera's, groot is. "Het is indrukwekkend om die camera's, maar ook dichtgetimmerde woningen te zien. Dat is niet niks. Maar zelfs jongeren in de wijken hebben mij gezegd dat ze liever gefilmd worden en mogelijk gefouilleerd, dan dat we niks doen. Men vindt het fijn dat er op hen gelet wordt."

Maatregelen afbouwen

"De veiligheidsrisicogebieden lopen tot 29 februari, maar de camera's zijn voor langer neergezet. Tot op de dag van vandaag is er nog geen reden om die maatregelen in te korten", aldus de burgemeester. "In de laatste week van februari beslissen we wat we gaan doen. Daar is nu nog niets over besloten."

"Ik kan al wel zeggen dat het niet ineens naar nul gaat. We gaan nadenken over welke maatregelen het meest opleveren en welke de meeste impact hebben op het persoonlijk leven. Dus we moeten een afbouw verzinnen die recht doet aan de risico's en recht doet aan het gevoel bij mensen. In een keer alles weg, daar slapen de mensen niet rustig op en ik ook niet."

"Maar goed, bij elk van die maatregelen is het zo dat als we zien dat het niet meer nodig is, dan halen we ze weg. Als het wel nodig is, dan zullen we ze laten staan."

