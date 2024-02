Nog geen duidelijkheid over lot geliefd bruggetje Stompetoren

"We wachten al een tijdje maar er is helaas nog steeds geen duidelijkheid", vertelt Maurice Peeters enigszins gefrustreerd aan NH. De bewoner aan de Noordervaart in Stompetoren strijdt voor het behoud van de witte brug vanwege de sociale functie voor het dorp. Meer dan vijfhonderd handtekeningen haalde hij op en bewoners hebben ook allemaal oplossingen aangedragen. Maar voorlopig blijft het nog stil bij gemeente en de provincie Noord-Holland.

Na de herinrichting van de N243 en het weghalen van de bushalte is de toekomst van het markante bruggetje onzeker. Er zijn bij de provincie Noord-Holland (de beheerder van de weg) en de gemeente Alkmaar (eigenaar brug) zorgen over de verkeersveiligheid. Door de verbreding van de N243 ligt het bruggetje nu nog dichter naast het razende verkeer.

"Er is hier nog nooit een ongeluk gebeurd", is het verweer van bewoner Peeters die een spandoek aan de brug hing. "Dit bruggetje wordt gebruikt om een ommetje te lopen langs de vaart. Daarnaast is het ook belangrijk als verbinding: om bij elkaar langs te gaan of iets te brengen. Het is dus onderdeel van een sociaal iets."

Maar dat er nog nooit een ongeluk is gebeurd, betekent niet dat de situatie kan blijven zoals die is. Het heeft volgens een woordvoerder van de gemeente Alkmaar ook te maken met aansprakelijkheid. "Als er wel iets gebeurt dan kloppen ze wel aan bij de provincie. We moeten dus een zorgvuldige afweging maken."

Maar waarom is dat witte bruggetje nou zo bijzonder? Je ziet het in de onderstaande video, de tekst loopt eronder door.