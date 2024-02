Ursem kampt nog steeds met gevolgen rellen oudejaarsdag

Nog steeds zijn de gevolgen van de rellen in Ursem op oudejaarsdag zichtbaar en onopgelost. De ramen van de kinderopvang zitten nog deels dichtgetimmerd, en ook de exacte schade is nog niet duidelijk. De jongeren die met zwaar vuurwerk een ravage hebben aangericht, zullen strafrechtelijk worden vervolgd, zegt burgemeester Monique Bonsen.

Politie in Ursem op oudjaarsdag - Foto: RVP Media

De minderjarige jongeren, waarvan de namen door de politie zijn genoteerd, zijn inmiddels door de burgemeester ‘streng en vermanend’ toegesproken. Wel is bekend dat de jongvolwassenen een dwangsom en gebiedsverbod hebben gekregen voor volgend jaar. Nu is duidelijk dat de gemeente, samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM), nog steeds bezig is om de daders strafrechtelijk te vervolgen. Tegelijkertijd wordt er ook onderzocht of de schade aan het gebouw en plein, waaronder de kinderopvang, kan worden verhaald op de jongeren die bij de rellen betrokken zijn geweest. De schade aan het gebouw en plein is (grotendeels) hersteld, laat de gemeente weten. De kapotte ramen van de kinderopvang zijn inmiddels dichtgetimmerd, en moeten nog vervangen worden. "Dit heeft te maken met een langere levertijd van het glas", aldus een woordvoerder.

Wat is er ook alweer gebeurd? In de late ochtend van 31 december 2023 ontving burgemeester Monique Bonsen een signaal dat er een vuurwerkshow op het Batterplein in Ursem zou plaatsvinden. Van een vuurwerkshow was echter geen sprake. Wel bevonden er zich op dat moment een aantal jongeren op het schoolplein dat gaandeweg de middag uitbreidde, waarna de sfeer omsloeg. Er werd ‘veel alcohol’ gedronken, brandgesticht en zwaar illegaal vuurwerk afgestoken, waaronder flessen gevuld met brandbare vloeistof en cobra's. De politie was er snel bij en probeerde met twintig agenten de rust weer terug te krijgen. Een lastige opgave, zo bleek al snel. Bij aankomst werden ze bekogeld met vuurwerk en de groep weigerde het plein te verlaten. Pas als de politie enkele charges heeft uitgevoerd, keert de rust terug. De schade was groot, meldde de gemeente vlak na het incident. Door harde vuurwerkknallen waren onder meer ramen van de kinderopvang gesprongen. Volgens de politie liep de schade op tot in de duizenden euro's. Hoe groot de schade exact is, is nog steeds niet duidelijk.

Had het voorkomen kunnen worden? Het CDA wilde onder meer weten waarom de gemeente en politie niet eerder hebben ingegrepen, juist om die schade te voorkomen. Maar dat bleek volgens burgemeester Monique Bonsen niet haalbaar: "We waren vooraf niet op de hoogte van het samenkomen van jongeren op het Batterplein", zegt ze. Omdat de groep zich tegen de politie had gekeerd, en agenten werden bekogeld met vuurwerk en brandende flessen, werd het schoonvegen van het schoolplein bemoeilijkt. Door het snelle optreden van de politie is erger voorkomen, stelt Bonsen. "Het had veel erger kunnen aflopen", zegt ze. In de tussentijd bekijkt de gemeente of er extra maatregelen in het dorp nodig zijn rond oudejaarsdag.